Con la mostra "Perseverance" Mamà Dots chiude il tour mondiale di nave Vespucci

In occasione della Giornata della Marina Militare e della conclusione del Tour Mondiale 2023–2025 di Nave Amerigo Vespucci, si sta svolgendo la mostra personale “Perseverance – Evoluzione artistica nell’era dell’A.I.” del collettivo MaMà Dots, allestita dal 10 al 14 giugno nell’ambito del Villaggio IN Italia al Porto Antico di Genova. L’11 giugno, tre opere – Perseverance, Santa Barbara Dots Portrait e Guglielmo Marconi Dots Portrait – sono state trasferite a bordo del Vespucci, ormeggiata ai Magazzini del Cotone, per essere esposte durante la presentazione ufficiale del catalogo “Guglielmo Marconi. Prove di Trasmissione”, promosso da Rai Cultura in collaborazione con il Comitato Marconi 150.

In questo contesto di alto valore simbolico, Perseverance e Santa Barbara Dots Portrait sono state ufficialmente acquisite nel patrimonio artistico della Marina Militare Italiana, consolidando un momento storico di incontro tra arte contemporanea e valori istituzionali. Perseverance, che raffigura il Vespucci con le vele al vento, è un tributo alla nave più iconica della Marina Militare: simbolo di formazione, bellezza, tradizione e diplomazia italiana nel mondo. Santa Barbara Dots Portrait, ispirata all’opera del Sassoferrato, dona una nuova luce alla patrona della Marina, attraverso il tratto distintivo di MaMà Dots.

Il collettivo propone uno stile unico, il Pop Pointillism: una tecnica pittorica interamente manuale, punto dopo punto, che richiama l’estetica digitale senza l’uso di algoritmi. Un’arte che unisce tradizione e innovazione, e che – nel contesto dell’Intelligenza Artificiale – riafferma il valore autentico del gesto umano. MaMà Dots, realtà artistica familiare, ha esposto in sedi di prestigio come Piazza di Spagna, Palazzo delle Esposizioni a Roma, Palazzo Bastogi a Firenze, la Melissa Morgan Fine Art in California e la Camera dei Deputati. Tra i progetti più recenti: la copertina della Relazione Annuale Confitarma 2024, presentata a bordo di Costa Smeralda, e il Premio Marconi per la Creatività 2025, istituito con la Fondazione Guglielmo Marconi.