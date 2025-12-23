Cultura: scultore Jago, 'siamo sempre immersi in 'unico battito' che ci collega al mondo'

"Credo che nel mondo ci sia un ritmo, una pulsazione fondamentale che ci collega. Noi passiamo in mezzo a questa pulsazione, magari anche distrattamente, ma siamo sempre immersi in questo battito. Credo che l'armonia sia quando le cose vibrano in un modo che non va per forza descritto ma che si percepisce e si sente". Lo ha detto Jago, nome d'arte dello scultore Jacopo Cardillo, all'inaugurazione dell'opera di cui è autore, intitolata 'Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito', organizzata presso il Terminal 1, Area Transiti, dell'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino 'Leonardo Da Vinci'.