circle x black
Cerca nel sito
 

'Dentro il potere': il libro intervista di Mario Baccini

sponsor

"Governare non è mai stato così difficile e così necessario"

'Dentro il potere': il libro intervista di Mario Baccini
28 agosto 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Governare è diventato più difficile, ma proprio per questo è diventato ancora più necessario. È la tesi che attraversa "Dentro il Potere – Governare non è mai stato così difficile e così necessario", il libro intervista di Mario Baccini in dialogo con Piero Schiavazzi. Non un’autobiografia tradizionale, ma un viaggio dentro oltre trent’anni di politica italiana utilizzato per interrogarsi soprattutto sul presente e sul futuro. Baccini, che nel corso della sua esperienza pubblica ha attraversato Parlamento, Governo e amministrazioni locali, affronta alcuni dei nodi centrali della democrazia contemporanea: crisi dei partiti, astensionismo, trasformazione della rappresentanza, rapporto tra politica e giustizia, globalizzazione, Europa, geopolitica e ruolo dei corpi intermedi.

Il punto di partenza è la progressiva distanza tra cittadini e istituzioni. Secondo la riflessione sviluppata nel libro, la politica ha perso parte della propria credibilità quando ha smesso di essere percepita come luogo della decisione e della responsabilità, trasformandosi troppo spesso in contrapposizione permanente e comunicazione. Da qui il tema centrale del volume: governare significa scegliere. Significa mediare interessi diversi, assumersi responsabilità e soprattutto essere giudicati sui risultati.

L’esperienza amministrativa di Fiumicino diventa così uno dei laboratori attraverso i quali leggere questa impostazione. Aeroporto, porto, infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e tutela delle comunità locali rappresentano questioni nelle quali le grandi trasformazioni globali incontrano concretamente la vita quotidiana dei cittadini. Nel dialogo con Schiavazzi c’è anche il confronto con la storia politica italiana e con personalità incontrate nel corso degli anni, ma senza indulgere nella nostalgia. La domanda riguarda piuttosto quale politica sia necessaria oggi, in una società più frammentata, veloce e diffidente verso le istituzioni.

"Dentro il Potere" finisce così per porre una questione che va oltre la vicenda personale dell’autore: se la democrazia vuole recuperare autorevolezza, deve tornare a produrre partecipazione, decisioni e risultati. Perché quando prevalgono il “no” e la protesta permanente, qualcuno deve comunque assumersi la responsabilità del “sì”: indicare una direzione, costruire una sintesi e governare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mario Baccini libro intervista di Mario Baccini Dentro il potere Dentro il potere libro Baccini
Vedi anche
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Avevano rapporti solo con Tavares" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Hanno risposto a tutte le domande" - Video
Alluvione in Nepal, le immagini girate da un italiano salvato in elicottero
Mercati più nervosi, giù Piazza Affari. Acquisti su Stm dopo conti Nvidia
Francese arrestato a Bari, ecco i missili da guerra che trasportava nel furgone - Video
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Malaria, infettivologa: "Non siamo immuni, da noi mortalità può essere elevata" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza