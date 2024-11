È Funko mania, quando il collezionismo incontra il mondo pop

I pupazzetti da collezione dall'inconfondibile stile 'puccioso' hanno conquistato mln di appassionati in tutto il mondo, con una produzione che in media sfiora le 9 nuove uscite al giorno

Non chiamateli giocattoli. I 'Funko Pop!' sono molto di più: sono oggetti da collezione che catturano l'essenza della cultura pop, dalle serie TV ai film, dalle icone musicali alle leggende dello sport. Questi 'pupazzetti' dal design inconfondibile, con la loro testa oversize e gli occhioni neri, hanno conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo, con una produzione che in media sfiora le 9 nuove uscite al giorno. Ma come è nato il fenomeno? "Funko è nata nel '98 ma la vera svolta è arrivata nel 2005 con Brian Mariotti e l'introduzione di nuove licenze, a partire da Star Wars", spiega all'Adnkronos, Margherita Vecchio, Regional Business Development Manager Funko Pop Italy.

"La visione è sempre stata quella di parlare direttamente ai fan, creando prodotti dedicati alle loro passioni", racconta. E da allora, l'azienda ha ampliato il suo catalogo a dismisura. Ogni personaggio, riprodotto con dettagli curati e un inconfondibile stile 'puccioso', diventa un simbolo di appartenenza a un determinato fandom. Che si tratti dell'eroe di una serie TV, del protagonista di un film o di una leggenda dello sport, i Funko Pop! catturano l'essenza del personaggio e lo trasformano in un oggetto del desiderio, un fenomeno testimoniato anche dalle lunghe code che si formano a eventi come il Lucca Comics & Games.

La collaborazione con i licenzianti è un elemento chiave del successo di Funko. "Lavoriamo a livello globale con partner come Disney, Warner Bros e Universal - continua Margherita Vecchio - per lanciare collezioni e novità, curando sia l'aspetto creativo che quello commerciale". Questo approccio ha permesso a Funko di raggiungere un target ampissimo, che va dai bambini agli adulti, passando per famiglie e giovani collezionisti. Il target dei collezionisti, infatti, è incredibilmente vasto. "È difficilissimo definirlo - spiega Margherita Vecchio - va dai 3 ai 90 anni. Troviamo qualcosa per tutti" e l'acquisizione di Mondo, specializzata in action figures di alta qualità, ha ulteriormente diversificato l'offerta di Funko.

Tra le tendenze più in voga, Margherita Vecchio segnala gli anime, in particolare One Piece, lo sport, e il mondo cinematografico, con uscite come 'Deadpool' e 'Inside Out 2' che hanno generato una domanda fortissima. Il 2023 ha segnato un picco di interesse per i Funko Pop!, anche nel periodo post-pandemia. "Credo sia stata una casualità", afferma Margherita Vecchio. "Probabilmente durante gli anni in cui siamo stati più sedentari, i Funko Pop! hanno portato allegria e un tocco di novità nelle case".

"Il nostro obiettivo principale è connetterci con i fan, farli sorridere, portare un po' di leggerezza," spiega Margherita Vecchio. La rarità di alcune edizioni limitate contribuisce ad alimentare la passione dei collezionisti. "Le edizioni limitate e le produzioni finite, mai più riprodotte, creano interesse e accrescono il valore collezionistico di alcuni pezzi. La rarità crea interesse". E il 2025 si preannuncia ricco di novità, tra cui i calendari dell'Avvento Funko Pop! e Bitty Pop!, e un focus particolare su Stranger Things. "Lavoriamo molto con i retailer per creare engagement per i fan," afferma Margherita Vecchio. "Il 2025 è pieno di nuovi contenuti cinematografici, e ogni contenuto può potenzialmente trasformarsi in un Funko Pop!" conclude.