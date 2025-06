Elettra Marconi: "Di mio padre si sa troppo poco", incontro a Roma con Sandro Sassoli

"Di mio padre si sa troppo poco". Lo ha sempre dichiarato la principessa Elettra Marconi che ha dedicato tutta la sua vita a divulgare la figura e le scoperte di suo padre Guglielmo Marconi, prodigandosi in ogni occasione e in ogni luogo del mondo a fornire storie, dettagli, ricerche, spunti di studio e discussione. Oggi nella sede di Unimarconi a Roma (via Vittoria Colonna, 11) in programma un'intervista esclusiva, da parte del giornalista Sandro Sassoli, amico di lunga data della famiglia Marconi, alla figlia del Nobel della Fisica, Elettra. L'incontro si svolge nell'ambito del contenitore 'Connessioni culturali' di Unimarconi, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatrice d'Irlanda Patricia O'Brien, di Giulia Fortunato presidente del Comitato Marconi 150 e della Fondazione Marconi, accanto ad eminenti personalità della cultura, della società, del mondo accademico e dell’informazione.

La principessa Elettra si racconterà partendo dalle origini irlandesi di Annie Jameson, madre di Guglielmo Marconi, che aprirono la mente a orizzonti internazionali a colui che ha cambiato il mondo con le radiocomunicazioni e altre scoperte che appartengono, oggi, alla storia dell’umanità. A fare gli onori di casa, il direttore generale vicario di Unimarconi, Marco Belli, che ha dichiarato: "Unimarconi è la prima università digitale italiana, che ha dedicato il suo nome a Marconi e che proprio lo scorso anno ha celebrato i suoi venti anni di attività. Dopo l’evento-omaggio dell’ottobre scorso dedicato a Marconi, è un onore avere ancora qui con noi la principessa Elettra che con la sua testimonianza così completa e 'confidenziale' ci fa sempre più comprendere che Guglielmo Marconi appartiene al mondo, conferendo prestigio immortale anche all’Italia". All’incontro partecipa anche il nipote del grande scienziato, Guglielmo Giovanelli Marconi, con un escursus sull’attività internazionale e 'universale' del celebre Premio Nobel per la Fisica.