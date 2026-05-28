circle x black
Cerca nel sito
 

Enrico Foti (Rettore università di Catania): "Nostro ruolo è connessione tra territorio e impresa"

sponsor

Enrico Foti - (Foto Adnkronos)
Enrico Foti - (Foto Adnkronos)
28 maggio 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sono particolarmente contento di ospitare un'azienda del livello della Maire, una multinazionale che conta 10.000 dipendenti e una realtà produttiva di primo piano a livello nazionale e internazionale. Ci siamo avvicinati a questa fondazione per avere una maggiore vicinanza alle imprese più importanti del territorio, soprattutto a vantaggio dei giovani, così che possano decidere di restare qui o di ritornare in Sicilia. Il ruolo dell'università è quello di cercare di essere uno spazio di connessione tra territorio e impresa e noi guardiamo al nostro ruolo come a un laboratorio di innovazione culturale". Così Enrico Foti, rettore dell'Università di Catania, alla presentazione del progetto e della mostra fotografica 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’ateneo etneo.

CTA

Parlando della mostra 'In-genium', Foti ha sottolineato come "l'innovazione nasce da una rilettura di immagini del passato: un raffronto tra tecnologie antiche e attuali che messe a confronto ci danno suggestioni davvero particolari”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Università di Catania innovazione culturale connessione territorio impresa
Vedi anche
Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Il punto - Videonews
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza