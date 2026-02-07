'Fashion Week', il romanzo di Eleonora Rossi Castelli tra moda, sogni e romanticismo

La Milano della moda fa da sfondo alle storie di quattro giovani donne che si intrecciano e si scompigliano nel nuovo romanzo di Eleonora Rossi Castelli, 'Fashion Week - Una commedia romantica', edito da Rizzoli. Un racconto corale ambientato durante la settimana più frenetica dell’anno, in cui glamour, ambizioni e sentimenti si mescolano dando vita a una commedia romantica contemporanea. Nel suo nuovo libro, Rossi Castelli, giornalista Mediaset e conduttrice di Studio Aperto, racconta una settimana in cui, a Milano, può succedere di tutto: la fashion week, sette giorni di follia pura in cui un outfit sbagliato può compromettere una carriera. Al centro della storia ci sono quattro protagoniste, diverse per età, sogni ed esperienze, ma unite dalla voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Olimpia è appena arrivata in città, fresca di laurea in filosofia, inconsapevole delle sfide che l’attendono. Sveva è un’aspirante giornalista che sogna scottanti inchieste di attualità ma si ritrova stagista in un’agenzia di moda.

Per entrambe, il mondo sembra pronto a stravolgere i sogni di ventenni piene di speranze. Per Aurora e Cecilia, che hanno superato i trent’anni, la situazione è diversa. Aurora, neomamma e pr di moda, vede la propria vita esplodere con la nascita della figlia. Cecilia, invece, fatica a liberarsi dal ruolo di eterna fidanzata di un workaholic. Entrambe si sentono in stallo, sospese sull’orlo del cambiamento. A innescare il vortice di eventi che le coinvolgerà tutte e quattro è un episodio apparentemente insignificante: una vecchia e pesantissima sveglia che cade dal comodino di Olimpia nel cuore della notte. Da questo piccolo incidente prende avvio una catena di conseguenze imprevedibili ed esilaranti, che porterà le protagoniste a confrontarsi con sé stesse, con le proprie paure e con i propri desideri.

Tra portinai ex modelli, chiromanti e barboni dalla misteriosa saggezza, le quattro donne impareranno che alle capovolte della fortuna, e del cuore, non ha senso opporsi né fare ghosting ma bisogna solo assecondarle, accettando il rischio di finire faccia a faccia con il vero amore. A raccontare lo spirito del romanzo è la stessa Rossi Castelli, già autrice nel 2023 del romanzo 'Mattoni rossi': "Spero che i lettori si divertiranno a scoprire cosa c’è dietro al lavoro di un grande e frenetico ufficio stampa di moda nel pieno della fashion week milanese - dice all'AdnKronos - tra glamour, creatività e piccole follie, attraverso le storie di due ventenni e due trentenni che combattono per realizzare sé stesse e i propri sogni”. 'Fashion Week - Una commedia romantica' si presenta così come un romanzo leggero e contemporaneo, capace di unire romanticismo, ironia e uno sguardo autentico sul dietro le quinte del mondo della moda. Una storia di crescita, amicizia e amore, ambientata nel cuore di Milano, dove ogni sogno può prendere forma o cambiare direzione.