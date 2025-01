'Gaudium -Il Gioiello del Giubileo', al via call per giovani designer

Sarà svelato il 25 gennaio (dalle ore 18) presso la Galleria Incinque Open Art Monti, 'Gaudium- Il gioiello del Giubileo', prestigioso riconoscimento e tema dell'anno, legato all'open call artist 2025 Premio Incinque Jewels, appuntamento, giunto alla IV edizione, nell'ambito della Roma Jewelry Week. Saranno premiati anche alcuni artisti selezionati dal jewelry designer internazionale Alessio Boschi, fondatore di AB Jewels. Romano di nascita, vive e lavora a Bangkok dal 2010 e crea gioielli come vere e proprie opere d’arte. Inoltre, anche per l’edizione 2024, Milano Fashion & Jewels ha dedicato un premio ad una designer che ha partecipato al contest Incinque Jewels, Francesca Luciani.

La Roma Jewelry Week è l’evento finalizzato alla valorizzazione della cultura del gioiello. L'obiettivo è quello di offrire al pubblico un'esperienza culturale mettendo in risalto il ricco patrimonio artistico della Capitale. In particolare, l'iniziativa mira a creare un legame profondo tra storia, tradizione, savoir -faire, arte orafa, arte contemporanea e territorio, trasformandosi in un'opportunità per esplorare non solo l'immenso patrimonio immateriale, ma anche il vasto patrimonio artistico e storico di Roma. L'arte orafa romana ha una lunga e affascinante storia che si lega con quella della Città Eterna. Basti pensare al Nobil Collegio degli Orefici, risale al 1509 e custodisce un immenso patrimonio artistico.

Il progetto vuole far conoscere, inoltre, trasmettere e diffondere le segrete tecniche di lavorazione dell’arte orafa e l’importante fermento artistico legato al gioiello contemporaneo presente nel territorio. L'iniziativa nasce nel 2019 nella galleria Incinque Open Art Monti da un'idea dell’architetto Monica Cecchini che, grazie all’incontro tra le arti, decide di promuovere il gioiello contemporaneo, d’artista, d’autore e di valorizzare il saper fare artigiano. "Le location selezionate per l'esposizione di gioielli contemporanei sono luoghi archeologici e siti di interesse storico e culturale, al fine di valorizzare il patrimonio nella sua complessità", spiega Monica Cecchini. Per le scorse edizioni, è stato scelto il sito archeologico del Ninfeo di Mecenate, si è optato poi per il Museo Napoleonico e i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali.