Geografie Festival, a Monfalcone sulle nuove rotte del mondo

Indagare le nuove rotte del vivere e le 'identità geografiche' di un pianeta in fibrillazione, fra conflitti e cambiamenti globali, è il motore portante del Festival Letterario Monfalcone Geografie, in programma con la sua 7/a edizione da mercoledì 26 a domenica 30 marzo nella città crocevia del Nord Adriatico.

Un festival come un vasto osservatorio, promosso dal Comune di Monfalcone e organizzato con Fondazione Pordenonelegge.it per la cura artistica di Gian Mario Villalta, Alberto Garlini, Valentina Gasparet e Roberto Covaz, di intesa con il comitato scientifico. Tante le autrici e gli autori in arrivo a Monfalcone per cinque giornate fitte di incontri, dialoghi, spettacoli, mostre, passeggiate letterarie ed eventi esperienziali. A cominciare dal saggista Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani: la sua "Storia del mondo, dal Big bang ad oggi" (La nave di Teseo) sarà viatico dell'evento inaugurale, mercoledì 26 marzo, alle ore 18, in piazza della Repubblica, per addentrarci nelle evoluzioni sempre più accelerate del vivere.

Fra i protagonisti anche Tiziana Panella e Vittorio Emanuele Parsi che racconteranno "La vita due volte", ovvero come sono riusciti, insieme, a 'rinascere', lei giornalista e autrice tv, lui esperto di politica internazionale, colpito all'improvviso, nel dicembre 2023, da una dissezione dell'aorta che in poche ore ha cambiato la vita di entrambi. Il loro libro è appena uscito per Rizzoli, faranno tappa al festival sabato 29 marzo.

Sempre fra le novità editoriali spicca "Dinasty. il crollo delle dinastie dei potenti", l'ultima riflessione del giornalista Mario Giordano, in uscita l'11 marzo per Rizzoli: a Monfalcone l'autore ripercorrerà ascesa e discesa di brand e dinastie celeberrime, dagli Agnelli ai Benetton, ai Del Vecchio. Gran finale per ascoltare le "Centoparole per raccontare una vita" (Sperling e Kupfer) dell'artista Red Canzian, un libro per ripercorrere la sua avventura musicale, e la sua vita.

Al festival anche Giacomo Poretti con il nuovo spettacolo teatrale, i giornalisti Massimo Franco, Fausto Biloslavo, Tommaso Cerno, gli scrittori Angelo Floramo, Matteo Bussola, Marzio G. Mian, Cristina Cassar Scalia, Andrea Maggi, Chiara Carminati, Ginevra Lamberti, Beatrice Masini, Luigi Garlando, Pietro Spirito, Antonella Sbuelz e Manlio Castagna, il professore emerito dell’Università La Sapienza Giulio Ferroni, l’illustratrice Nicoletta Costa. Con un "festival nel festival", GeoRagazzi, dedicato ai giovani lettori e lettrici delle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle superiori.

"Gli esseri umani scrivono sulla terra strade, edifici, coltivazioni - spiega Gian Mario Villalta, co-curatore artistico - Non è un caso che il filo rosso della VII edizione di Monfalcone Geografie Festival sia l'indagine sulle identità geografiche e il loro riflesso sugli equilibri del pianeta e le tensioni che si accendono oltreconfine, dai Balcani alla Russia, dall’Europa al Medio Oriente".