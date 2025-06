Giovani: Patrizia Fontana presenta libro ‘Dai forma la tuo talento’ alla sede di Arca Fondi

La sede di Arca Fondi a Milano ha fatto da cornice alla presentazione del volume ‘Dai forma al tuo talento’, nato dall’esperienza diretta di Patrizia Fontana - head hunter, coach e fondatrice del progetto Talents in Motion. In un contesto come quello attuale dove “molti giovani vivono un senso diffuso di smarrimento, alimentato da pressioni esterne, aspettative elevate, confronto costante con gli altri e mancanza di riferimenti solidi”, secondo l’autrice “urge fornire strumenti nuovi, concreti e accessibili per affrontare queste sfide in modo consapevole”.