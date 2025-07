Giuseppe Cruciani fustiga il doppiopesismo, in libreria "Ipocriti!"

Dal linguaggio inclusivo all'occupazione Rai, dall'ossessione fascista al delirio femminista, dal perbenismo sinistroide al falso bigottismo quanto è lunga la lista del doppiopesismo e della doppia morale? Parte da questa considerazione 'Ipocriti!', il nuovo libro (uscito il primo luglio per Cairo editore) di Giuseppe Cruciani, il giornalista conduttore del seguitissimo programma 'La Zanzara' su Radio24.

Con il piglio irriverente, provocatorio e ironico che lo contraggistingue, Cruciani passa in rassegna le mille forme in cui l'ipocrisia imperversa nel nostro Paese. Se la prendo con i paladini della tolleranza, inorriditi dalla vista dei cittadini in fila e ammanettati, espulsi dagli Usa da Trump, che nulla hanno detto quando succedeva anche con i governi democratici. Con "quelli che se la sinistra occupa la tv di Stato è democrazia mentre se lo fa la destra è fascismo". "Quelli che sono contro l’intimidazione, la violenza e lo squadrismo, ma dipende dal colore politico". O ancora "quelli che, in nome della libertà, si sono inventati la clausola antifascista per affittare sale o teatri pubblici, che contraddice platealmente quanto essi stessi sostengono".

La lista è lunga e Cruciani non salva nessuno. Secondo l’autore, siamo circondati da ipocriti, pronti a sbucare da ogni campo – politica, cultura, spettacolo – a seconda della direzione da dare alla comunicazione e alla propaganda del momento. Ipocriti a tutti i livelli: leader in cerca di consensi che fanno promesse raramente capaci di mantenere e gente comune che, per apparire migliore agli occhi degli altri, adotta comportamenti contraddittori. "Ipocriti che gridano al fascismo anche se il fascismo non esiste più. Ipocriti che inveiscono contro le forze dell’ordine quando fanno il loro dovere. Ipocriti che si scandalizzano per OnlyFans, ma non ne disdegnano la frequentazione. Ipocriti che predicano l’accoglienza, ma a casa degli altri… Predicare bene e razzolare male è diventato lo sport nazionale". In questo nuovo volume, Cruciani analizza il doppiopesismo di individui e istituzioni mostrando come l’ipocrisia sia ormai diventata sistemica. E sfida il lettore a riflettere sulle proprie convinzioni, molto spesso condizionate dal "pensiero unico". Una lettura consigliata anche per animare le discussioni sotto gli ombrelloni.