Il Festival Scienza e Virgola a Trieste dal 6 all'11 maggio

Dal 6 all'11 maggio con la sua 9/a edizione torna a Trieste Scienza e Virgola, il Festival del libro scientifico quest'anno sul tema "Tecnopolitica e altri cambiamenti: il pianeta verso nuovi equilibri", promosso dal Laboratorio Interdisciplinare della Sissa. Dialoghi, spettacoli, eventi esperienziali e proiezioni scandiranno le sei giornate che fanno di Trieste la capitale dell’editoria scientifica, un programma che porta la direzione artistica dello scrittore Paolo Giordano, fisico di formazione, e la cura scientifica di Nico Pitrelli.

Un intero percorso del cartellone ruoterà intorno al grande potere del nostro tempo, quello delle nuove tecnologie: dalla geopolitica dell'Intelligenza Artificiale a quella dello spazio. Su questo filo rosso il dialogo della serata inaugurale fra il direttore artistico Paolo Giordano e Asma Mhalla, Columbia University, esperta fra i più autorevoli a livello mondiale degli studi su Stati e Big Tech. Con Donatella Di Pietrantonio e Matteo Lancini, Paolo Giordano discuterà delle fragilità intergenerazionali, mentre con il regista Matteo Keffer e il filosofo Paolo Pecere parlerà della crisi climatica e del nostro rapporto con la natura. In arrivo sei anteprime nazionali: quelle dei nuovi saggi di Massimo Recalcati "Uno diviso due", in uscita per Feltrinelli, di Alessandro Magrini con "Nel segno di Toth" (Ponte alle Grazie), di Giorgia Bollati che firma "I vagabondi del mare" (Codice) e di Martina Ardizzi con "L'algoritmo bipede" (Egea), insieme alle prime volte in Italia di due autori stranieri, l'irlandese Martin MacInnes, Arthur Clarke Award, in arrivo con il bestseller "Ascensione" (Edizioni Sur) e il norvegese Kristoffer Hatteland Endresen con "Un poì come noi. Storia naturale del maiale (e perché lo mangiamo)", edito da Codice.

Complessivamente al festival ci saranno oltre 40 novità editoriali con le uscite di questi giorni di autori come gli scienziati Antonella Viola e Alessandro Aiuti, lo psicologo Matteo Lancini, il giornalista Luca Misculin, il poeta Franco Buffoni. E Scienza e Virgola 2025 ospita la prima tappa degli incontri con la cinquina candidati Premio Strega Saggistica, prima edizione, riunita a Trieste domenica 11 maggio.

Sarà un festival diffuso, in oltre 20 sedi della città, e non solo. Con l'edizione 2025 Scienza e Virgola parlerà ai cittadini dai caffè alle scuole, dalla casa circondariale di Trieste alle Rsa. E la scienza sarà in dialogo con il cinema, il teatro, la poesia, e con il cibo attraverso esperienze sensoriali tutte da provare e condividere.

Eventi teatrali e proiezioni cinematografiche si confermano percorso portante di Scienza e Virgola, a cominciare dal cinema con tre eventi: oltre al panel sugli attivisti di Ultima Generazione con il film Come se non ci fosse un domani, domenica 11 maggio al Teatro Miela, la proiezione del documentario Archive of the future di Joerg Burger, sul dietro le quinte del Museo di Storia Naturale di Vienna. E mercoledì 7 maggio al Teatro dei Fabbri si proietta il film Il teorema di Margherita di Anna Novion. On stage sempre mercoledì 7 maggio ad Hangar Teatri il fisico Roberto Trotta presenta "Cresciuti dalle stelle", la sua conferenza-spettacolo sulle connessioni fra il firmamento e la storia dell'umanità, mentre al Teatro dei Fabbri, giovedì 8 maggio è di scena il fisico e drammaturgo Andrea Brunello con la lezione spettacolo "Il principio dell’incertezza".

Venerdì 9 maggio il fisico teorico Giuseppe Mussardo, sempre al Teatro dei Fabbri presenta Dio gioca a dadi con il mondo. La storia della meccanica quantistica, dalla recentissima pubblicazione Castelvecchi. Sempre venerdì, al Teatro Miela lo spettacolo “Alt! Studio su Frankenstein, il progresso e la biodiversità”, di e con Laura Bussani e Omar Giorgio Makhloufi. E l'astrofisico Luca Perri presenterà in forma scenica il suo ultimo libro "La scienza di guerre stellari". Infine sabato 10 maggio al Teatro Miela lo spettacolo Icgeb "Al confine tra pelle e cuore". E durante il festival spazio ai Sissa Express, brevi storie di scienza sui cervelli che sbagliano, intelligenze artificiali messe a dieta, galassie lontane e algoritmi che imparano.