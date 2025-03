Il ministro Locatelli, 'Tempi maturi per togliere 'minorato' da Costituzione'

"E' un'iniziativa importante che va nella direzione che abbiamo iniziato a percorrere nel decreto 62 del 2024 con l'abolizione da tutte le leggi ordinarie del nostro Paese dei termini'handicappato', 'portatore di handicap', 'diversamente abile', per sostituirli con 'persone con disabilità'. Credo che i tempi siano maturi anche per modificare l'articolo 38 della nostra Costituzione, eliminando il termine 'minorato', che è superato e non più accettabile". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a proposito dell'invito della Treccani a togliere il termine "minorato" dall'articolo 38 della Costituzione.

"Dobbiamo riconoscere che siamo tutti persone e tutti con gli stessi diritti - ha aggiunto Locatelli - Il linguaggio e l'utilizzo di parole giuste accompagnano il salto culturale e di civiltà che dobbiamo promuovere con costanza e determinazione per vedere in ogni Persona le potenzialità e non i limiti".