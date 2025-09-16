Il nuovo libro di Giuseppe Conti conquista il pubblico europeo

A meno di 24 ore dal lancio, il nuovo libro di Giuseppe Conti, nella traduzione italiana 'Negoziazione + Influenza = Successo. Lezioni rapide per aiutarti a vincere nella vita aziendale in 3 minuti al giorno', ha già raggiunto i vertici delle classifiche Amazon, diventando bestseller in 1-3 categorie in Italia, Francia e Germania. Pensato per professionisti dinamici e costantemente sotto pressione, il volume propone un approccio nuovo e accessibile allo sviluppo di due competenze chiave della vita aziendale: negoziazione e influenza. L’idea di fondo è semplice quanto potente: bastano tre minuti al giorno per acquisire strumenti pratici e subito applicabili, capaci di fare la differenza nelle interazioni quotidiane, nei momenti decisivi e lungo il percorso di crescita professionale.

Il libro accompagna il lettore in un viaggio progressivo che parte da una riflessione su come negoziare e influenzare nel contesto aziendale contemporaneo, dove la complessità degli stakeholder, la velocità dei cambiamenti e l’ibridazione tra lavoro in presenza e remoto richiedono nuove abilità. L’autore propone una nuova prospettiva, che integra teoria e pratica, offrendo un quadro completo dei fondamenti di negoziazione e influenza, prima di approfondire aspetti più specifici come la creazione di valore nei processi negoziali, l’arte di rivendicare valore senza danneggiare la relazione, e le particolarità delle negoziazioni virtuali o legate a contesti specifici come gli acquisti e la vendita. Non mancano capitoli dedicati all’espansione delle proprie capacità, con spunti su tecniche di negoziazione avanzata, gestione delle dinamiche di carriera, e strumenti concreti per rafforzare il proprio potere di influenza in ambienti ad alta competitività. Il tutto in un formato agile, pensato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla crescita.

Giuseppe Conti, fondatore e direttore generale di Cabl, è un negoziatore di fama internazionale, con oltre 25 anni di esperienza in ruoli di leadership in aziende globali come Procter & Gamble, Novartis, Firmenich e Merck. Dal 2005 è un docente pluripremiato e riconosciuto nelle migliori business school del mondo. Nel 2025, è stato classificato n.1 a livello globale nella Top 30 Global Gurus for Negotiation, confermandosi un punto di riferimento assoluto nel settore. Tra i riconoscimenti al libro spicca il commento del Prof. Owen Darbishire, Direttore Accademico dell’Oxford Programme on Negotiation dell’Università di Oxford: "Questo libro delinea le competenze che chiunque può apprendere per diventare veramente efficace nella negoziazione e nell'influenza". Con 'Negotiation + Influence = Success', Giuseppe Conti offre ai professionisti di oggi uno strumento essenziale per affrontare con efficacia le sfide quotidiane del mondo aziendale, dimostrando che bastano pochi minuti al giorno per sviluppare competenze decisive e trasformare il proprio percorso professionale in una storia di successo duraturo.