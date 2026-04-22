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Iliade in una mummia in Egitto, il chiarimento: "Papiro usato come imballaggio"

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La spiegazione del professore Gianluca Miniaci, egittologo dell’Università di Pisa, dopo la scoperta a Ossirinco

Papiro -
Papiro - 123rf
22 aprile 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il frammento dell'Iliade di Omero rinvenuto su una mummia di epoca greco-romana in Egitto non era un testo destinato ad accompagnare il defunto nel suo viaggio nell’aldilà, ma un semplice elemento funzionale alla mummificazione. A chiarirlo, come riporta l'Adnkronos, è Gianluca Miniaci, egittologo dell’Università di Pisa, commentando il recente ritrovamento avvenuto nella necropoli di Ossirinco, in Egitto, non lontano dall’area in cui l’Ateneo pisano conduce ricerche archeologiche dal 2015.

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La scoperta, effettuata da una missione archeologica spagnola a Ossirinco, nel governatorato di Minya, ha riportato alla luce una tomba romana con numerose mummie e oggetti preziosi, tra cui un papiro contenente un passo del secondo libro dell’Iliade, il cosiddetto 'Catalogo delle navi' (II, 494-759), che elenca i contingenti greci diretti a Troia. Un ritrovamento che inizialmente poteva suggerire un significato simbolico o religioso legato al culto dei morti, ma che invece ha una spiegazione del tutto diversa.

"Al contrario di quello che si suppone, questo frammento non indicava l'idea di portarsi una parte dell'Iliade nel proprio percorso funerario, si tratta piuttosto di un papiro utilizzato come materiale per riempire l'addome ed evitare il cedimento della pelle e dei tessuti dopo la rimozione delle viscere, un po' come se noi avessimo utilizzato dei vecchi fogli di giornale", spiega Miniaci. Il papiro, dunque, non aveva una funzione simbolica o religiosa, bensì pratica, per stabilizzare il corpo del defunto nel processo di imbalsamazione. "Il ritrovamento del papiro – sottolinea Miniaci – è avvenuto in un'area di straordinaria importanza archeologica: la necropoli di Ossirinco si trova infatti nelle vicinanze del sito di Zawyet Sultan, dove l’Università di Pisa è impegnata da oltre dieci anni in campagne di scavo che hanno già portato alla luce strutture funerarie di grande interesse, tra cui una piccola piramide incompiuta che stiamo studiando per capirne uso e funzioni".

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mummia papiro iliade mummia iliade mummia egizia iliade egitto
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