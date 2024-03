In Zucchero Filato' di Valentina Pelliccia lo stile narrativo della tragedia classica

Un libro che nel 2004 ha vinto la VII edizione del concorso Narrativa Nazionale 'Valerio Gentile' e che si è classificato al secondo posto nella sezione 'Opere edite' del Concorso di Creatività Letteraria 2012. E' 'Zucchero Filato' primo romanzo della giornalista Valentina Pelliccia premiato nel 2020 nella sezione Narrativa del secondo Concorso Letterario 'Tre Colori', che si è svolto all’interno della XXII edizione del Festival Internazionale cinematografico 'Inventa un Film', ideato e diretto da Ermete Labbadia.

Il romanzo, ripubblicato con la casa editrice di nicchia Pagine e che non è autobiografico, è "in apparenza semplice, chiaro, lineare, tanto che riesce a recuperare la funzione della trama. Però, leggendolo più attentamente, vi si notano delle forme stilistiche complesse. La sua struttura, infatti, ricorda le cadenze tipiche della tragedia classica", scrive nella prefazione Pietro Magno aggiungendo che il volume "come modello narrativo ricorda il quarto libro dell’Eneide di Virgilio, in cui l’evolversi dello sfortunato e, soprattutto, impossibile amore di Didone verso Enea è presentato secondo le cadenze tipiche del dramma".

In 'Zucchero filato', prosegue Magno, "si parte da una condizione tutta rosea vista dagli occhi di un’adolescente che si sta avviando verso la giovinezza con le speranze, i desideri, i sogni da 'principe azzurro', da primo bacio, per avvicinarsi sempre più all’atto finale, al dramma vero e proprio, alla catarsi, che ha un solo terribile nome: 'violenza'". La conclusione, "che segnerà per sempre il destino di questa ragazza, Colette, pare sempre stare in agguato, pronta a prorompere con tutta la sua forza devastante nel racconto. Ma questo fato, che incombe ineluttabile, non è assolutamente avvertito all’inizio dalla ragazza. E questo è il tipico espediente della tragedia classica. Si pensi ad Edipo, dapprima felice e potente, e poi, a mano a mano che scopre la sua orribile verità, sempre più misero e abbandonato da tutti", conclude Magno.