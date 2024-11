Aveva promesso che avrebbe mangiato la banana e ha mantenuto la parola. Dopo aver acquistato 'Comedian', l'opera più famosa e discussa di Maurizio Cattelan per 6,2 milioni di dollari, l'imprenditore cinese Justin Sun ha mangiato a Hong Kong la banana attaccata dall'artista italiana con del nastro adesivo.

🍌 BREAKING: Justin Sun eats the $6.2M banana art he purchased. pic.twitter.com/3Qj1ANpTYX — Cointelegraph (@Cointelegraph) November 29, 2024

"Non si tratta di una semplice opera d'arte, - aveva detto Justin Sun - ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell'arte, dei meme e della comunità delle criptovalute. Credo che quest'opera ispirerà ulteriori riflessioni e discussioni in futuro e diventerà parte della storia. Sono onorato di essere l'orgoglioso proprietario di quest'opera iconica e mi auguro che possa suscitare ulteriore ispirazione e impatto per gli appassionati d'arte di tutto il mondo. Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell'arte che nella cultura popolare".