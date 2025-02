'La fine del regime', arriva in Italia il saggio simbolo dei dissidenti russi

Arriva in libreria - per la Silvio Berlusconi Editore nella collana 'Libera' - la prima traduzione mondiale del saggio diventato un caso editoriale in Russia nonché baluardo della resistenza a Putin: 'La fine del regime' di Alexander Baunov. Il successo rapidamente riscontrato dalla prima edizione del volume, pubblicato in Russia nel gennaio del 2023, spinse le autorità governative a disincentivarne la diffusione, fino a qualificare Baunov 'agente straniero'.

Esperto di politica internazionale moderna, l’autore racconta all’interno del suo libro la fine di tre dittature europee - quelle di Francisco Franco in Spagna, di Antonio Salazar in Portogallo e dei Colonnelli in Grecia - fotografando i momenti del passaggio dalla dittatura alla democrazia. Ricorda, in particolare, che a comportare la caduta della dittatura greca è stato il tentativo, fallimentare, di annettere Cipro. E inoltre, riporta che il collasso del regime portoghese è stato causato da una guerra coloniale e imperialista in Africa. Infine, un messaggio di speranza per il popolo russo viene tratto dall’esempio della Spagna, in cui la transizione verso la democrazia, avvenuta lentamente dopo la morte di Franco, fu guidata proprio dall'élite al potere: un messaggio rassicurante che suggerisce e auspica una soluzione sicura e pragmatica per la Russia, ove si volesse evitare uno scontro violento e destabilizzante.

L'elemento che distingue il lavoro di Baunov, rendendolo non solo un'importante opera storiografica, ma anche un testo di straordinaria attualità è, dunque, lo sguardo costantemente rivolto al presente e al futuro della Russia. Pur non parlando mai - nella versione originale del libro - esplicitamente del regime di Vladimir Putin, Baunov ricorre a numerosi riferimenti indiretti, mettendo in luce le forti analogie tra l'attualità russa e i casi storici descritti e commentati nel volume. Nella versione italiana, Baunov ha rivisitato e ampliato il testo, arricchendolo con nuovi spunti che riguardano tanto il passato quanto il presente, offrendo un'analisi ancora più approfondita della Russia contemporanea.