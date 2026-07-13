L'arte contemporanea incontra l’eccellenza grafica, Fondazione Menna e PrintLitoArt lanciano “Singolare/Plurale”

La Fondazione Filiberto e Bianca Menna - Centro Studi d’Arte Contemporanea e PrintLitoArt- prima ed unica piattaforma al mondo interamente Made in Italy per la stampa di litografie d’Arte- di proprietà di Boccia Industria Grafica, firmano un protocollo d’intesa volto alla promozione dell’arte contemporanea attraverso la produzione di multipli d’Arte. L’accordo, sottoscritto da Letizia Magaldi, presidente della Fondazione, e da Carmela D’Amato, presidente di Boccia Industria Grafica, dà ufficialmente il via al progetto “Singolare/Plurale”, un’iniziativa che coniuga la ricerca artistica con le più avanzate tecniche di stampa Made in Italy, nel solco di una tradizione ultrasessantennale.

L’obiettivo è favorire la diffusione di opere originali in tiratura limitata, rendendo l'arte contemporanea un elemento più presente e accessibile all'interno delle collezioni private e degli spazi pubblici. A tal fine, ogni anno la Fondazione Menna selezionerà una rosa di artisti, chiamati a realizzare un soggetto originale che sarà riprodotto da PrintLitoArt in una tiratura certificata di 50 esemplari, numerati, firmati dagli artisti, certificati dai Magistri in Arte della stampa di PrintLitoArt e marchiati a secco manualmente. "Questa intesa segna un nuovo capitolo nella promozione dell’arte contemporanea, aprendo le porte a nuovi talenti e a forme espressive inedite - spiega Letizia Magaldi -. Siamo convinti che l’arte abbia il potere di unire le persone e di ispirare il cambiamento: questo progetto ci permetterà di raggiungere un pubblico più vasto, valorizzando nel contempo la creatività italiana e l’eredità intellettuale che la nostra Fondazione custodisce".

La prima edizione di “Singolare/Plurale” presenterà una selezione di artisti capace di far dialogare diverse generazioni. Tra i protagonisti figura Tomaso Binga, nome d’arte di Bianca Pucciarelli Menna, artista di rilievo internazionale e storica figura di riferimento della ricerca contemporanea italiana. Accanto a lei partecipa il maestro Enrico Pulsoni, figura centrale nella collezione custodita dalla Fondazione, insieme a due artiste emergenti di riconosciuto valore: Irene Macalli e Michela Rondinone. «Una scelta al femminile che vuole dare continuità alla sensibilità dei coniugi Menna, la cui collezione, in cui la grafica è peraltro ottimamente rappresentata, accoglie alcune fra le artiste più significative dell’arte italiana del Novecento», dice Stefania Zuliani, direttrice artistica della Fondazione. "La nostra collaborazione con la Fondazione rappresenta un investimento strategico nel futuro dell’arte - aggiunge Carmela D’Amato -. Boccia Industria Grafica mette a disposizione competenze e risorse tecnologiche d’eccellenza per sostenere gli artisti nel loro percorso di affermazione. Il nostro impegno è contribuire alla creazione di un ecosistema culturale più vivace, dove l’arte possa circolare con autorevolezza e diventare parte integrante della vita quotidiana". Tutte le opere, accompagnate dal catalogo critico che ne illustra i percorsi, saranno presentate ufficialmente in autunno in un doppio appuntamento a Salerno e Roma.