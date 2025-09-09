Libri, in 'Le Madrine' donne al vertice del potere criminale

Storie di donne che sono riuscite ad arrivare al potere di un mondo criminale ancora contraddistinto dagli uomini. Questo il tema al centro del libro "Le madrine - Omicidi, vendette e donne della mafia" (VandA edizioni) di Barbie Latza Nadeau, giornalista e scrittrice americana che vive a Roma dal 1996.

"Pupetta Maresca, conosciuta anche come Lady Camorra, è stata la prima donna di potere nel mondo mafioso. Moglie di un boss assassinato, ha sfidato il sistema sparando 29 colpi all'uomo che le aveva portato via il marito. A partire dalla sua vicenda, l'autrice racconta la storia delle altre donne che hanno scalato il potere criminale - si legge nella presentazione del libro - Attraverso una combinazione di ricerca approfondita e interviste dirette alle protagoniste del mondo criminale, Barbie Latza Nadeau, giornalista investigativa, solleva il velo su un lato della mafia ancora poco indagato: le sue donne di potere". "Superando gli stereotipi 'Le Madrine' ridefinisce il concetto stesso di organizzazione mafiosa, dominata nell'immaginario collettivo da machismo e mascolinità assoluta, ma qui governata da donne forti, intelligenti e spietate - si sottolinea - Leader capaci di esercitare il potere all'interno della mafia italiana, le protagoniste di questo libro raccontano le proprie scelte con resoconti intimi e puntuali: dalla vendetta per la morte di un amante alla gestione degli affari di famiglia mentre gli uomini sono in carcere".

La stessa autrice, nelle note di reportage, sottolinea: "Questo libro si concentra sulle donne che hanno raggiunto il potere in un sistema dominato dagli uomini, quelle che sono riuscite a scalare il mondo criminale fino ai suoi vertici. Ho raccontato la storia di donne che hanno ottenuto il 'successo' all'interno delle loro famiglie e delle loro strutture sociali corrotte, conquistando potere in un mondo ancora profondamente maschilista. Alcune di loro sono sopravvissute per raccontarlo, altre sono morte nel tentativo di uscirne".