Libro dei Fatti, il ministro Santanchè: "Opportunità per conoscere ancora meglio gli avvenimenti"

Il Libro dei Fatti dell'Adnkronos "mi dà tutti gli anni un'opportunità di conoscere ancora meglio tutti i fatti perché vengono ricordati in un libro e quindi ripercorro quello che è successo. Io ringrazio l'Adnkronos". E' quanto ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel ricevere una delle prime copie dell'edizione 2025 del "Libro dei Fatti", a nome del presidente del Gruppo Adnkronos, il Cavaliere del Lavoro Pippo Marra. Il Libro dei Fatti, l'enciclopedia delle notizie che offre una chiave di lettura per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l'Italia, è giunto alla 35esima edizione ed è in libreria dal 4 dicembre con una cronologia ampliata al 31 ottobre 2025.