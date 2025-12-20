circle x black
Cerca nel sito
 

Libro dei Fatti, il ministro Santanchè: "Opportunità per conoscere ancora meglio gli avvenimenti"

sponsor

Libro dei Fatti, il ministro Santanchè:
20 dicembre 2025 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Libro dei Fatti dell'Adnkronos "mi dà tutti gli anni un'opportunità di conoscere ancora meglio tutti i fatti perché vengono ricordati in un libro e quindi ripercorro quello che è successo. Io ringrazio l'Adnkronos". E' quanto ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel ricevere una delle prime copie dell'edizione 2025 del "Libro dei Fatti", a nome del presidente del Gruppo Adnkronos, il Cavaliere del Lavoro Pippo Marra. Il Libro dei Fatti, l'enciclopedia delle notizie che offre una chiave di lettura per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l'Italia, è giunto alla 35esima edizione ed è in libreria dal 4 dicembre con una cronologia ampliata al 31 ottobre 2025.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Libro dei Fatti Adnkronos Libro dei Fatti Adnkronos Libro dei Fatti Santanchè
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza