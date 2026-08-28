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'Luna Sofia e la chioma di Berenice', l'esordio di Fabio Ingrosso

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Dalla radio alla narrativa per ragazzi: il nuovo romanzo dello speaker di Radio 105 arriva in libreria per Salani Editore. Una storia tra avventura, stelle e coraggio di essere se stessi

'Luna Sofia e la chioma di Berenice', l'esordio di Fabio Ingrosso
28 agosto 2026 | 09.21
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Dalla radio alla narrativa per ragazzi. Fabio Ingrosso, speaker di Radio 105, debutta nella narrativa con “Luna Sofia e la chioma di Berenice”, romanzo che unisce avventura, fantasia e un messaggio dedicato alla scoperta e all’accettazione di sé. Il libro sarà disponibile in libreria a partire da oggi, 28 agosto, pubblicato da Salani Editore (400 pagine, 14,90 euro).

Al centro della storia c’è Luna Sofia, una bambina di undici anni dai capelli lilla, capaci di diffondere nell’aria un profumo di fiori, e da una personalità fuori dal comune. La sua vita cambia improvvisamente dopo un litigio tra i genitori, che mette in crisi gli equilibri della famiglia. In seguito all’accaduto, Luna Sofia viene mandata in Texas, nella cittadina dove vive il nonno che conosce appena. Nella vecchia casa del nonno, tra ricordi e oggetti del passato, la bambina scopre nascosta in fondo a un armadio la WondaWash, apparentemente una lavatrice giocattolo ma in realtà una vera e propria navicella spaziale. Il ritrovamento dà il via a un viaggio straordinario che porterà Luna Sofia nel cuore della Chioma di Berenice, la costellazione le cui stelle ricordano ciocche di capelli disperse nel cielo. La costellazione custodisce un potere particolare: può esaudire un unico, importantissimo desiderio. Nel corso della sua avventura, Luna Sofia incontrerà mondi lontani, zainetti parlanti e nuovi amici, mentre sarà chiamata a confrontarsi con ciò che la rende diversa. Il viaggio nello spazio diventa così anche un percorso interiore. La protagonista scoprirà infatti che le sue caratteristiche, inizialmente percepite come difetti, rappresentano invece una parte fondamentale della sua identità e il legame con una storia che attraversa generazioni, una nonna coraggiosa e una cometa leggendaria. Il romanzo affronta dunque, attraverso gli strumenti della fantasia, temi come l’autostima, il coraggio e l'importanza di credere nelle proprie peculiarità. Una storia pensata per i giovani lettori, ma costruita attorno a un messaggio universale: la vera luce non viene dalle stelle, ma nasce dentro ciascuno di noi.

Fabio Ingrosso, nato a Milano nel 1977 e cresciuto a Dallas, in Texas, ha sviluppato il proprio percorso professionale tra musica, radio e televisione. È stato giudice per tre edizioni di “All Together Now” e Vocal & Stage Coach di “Star in the Star”, programmi trasmessi da Canale 5. Dopo l’esperienza a MTV Italia, è diventato la voce ufficiale di Radio 105. Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato come speaker in italiano e in inglese, prestando la propria voce a campagne pubblicitarie, jingle e sigle di cartoni animati. “Luna Sofia e la chioma di Berenice” rappresenta il suo primo libro per ragazzi e inaugura una nuova tappa del suo percorso artistico, questa volta affidata alle pagine di un romanzo. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
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fantasia avventura autostima coraggio identità
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