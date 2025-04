Marion Brunet vince Astrid Lindgren Memorial Award 2025

L'Astrid Lindgren Memorial Award 2025 va alla scrittrice francese Marion Brunet. "Nei suoi romanzi, scritti con una prosa brillante e cristallina, Brunet mette in luce questioni sociali urgenti e traccia ritratti profondi e acuti di gruppi vulnerabili e giovani in rivolta", si legge nelle motivazioni del premio internazionale dedicato alla narrativa per bambini e ragazzi intitolato alla scrittrice svedese autrice di "Pippicalzelunghe", capolavoro per l'infanzia che quest'anno compie 80 anni. L'annuncio è stato dato oggi durante un evento alla Bologna Children's Book Fair in diretta da una conferenza stampa a Stoccolma. La cerimonia di premiazione si terrà il 9 giugno nella Sala Concerti di Stoccolma con la regia dello Swedish Arts Council. Le opere di Marion Brunet sono state tradotte in inglese, spagnolo, catalano e russo.

Marion Brunet, 48 anni, è "una descrittrice brillante della vita dei giovani in un mondo sempre più materialista e minaccioso. Il presente e il futuro si intrecciano nelle sue storie luminose, dove i confini dell'amicizia e dell'amore sono costantemente messi alla prova. Il suo lavoro arriva al cuore del nostro tempo", ha affermato Boel Westin, presidente della giuria dell'Astrid Lindgren Memorial Award.

I libri di Marion Brunet, continua la motivazione del premio, "si svolgono in un presente pulsante e intenso, in cui la crisi climatica e la vulnerabilità sociale appaiono come temi ricorrenti. In una prosa brillante e cristallina, i giovani vengono ritratti in rivolta contro una società corrotta. Le parti oscure e violente del nostro mondo sono esplorate nei racconti di Brunet, al tempo stesso tempestivi rispetto al nostro tempo e resi senza tempo dai loro legami con il mito e il folklore. E le forze per opporsi si trovano nell'amicizia, nella solidarietà e nella bellezza della natura".

Marion Brunet è nata nel 1976 e vive a Marsiglia. Il suo primo romanzo, "Frangine", è stato pubblicato nel 2013. Racconta la storia di due fratelli, un fratello e una sorella, cresciuti con due madri che sono diventate genitori grazie alla fecondazione in vitro. Frangine pone l'accento su un’omofobia che colpisce principalmente la figlia della famiglia. Da allora, Brunet ha pubblicato una quindicina di libri, per lo più per giovani adulti, ma includendo anche romanzi per adulti e libri per lettori più giovani. I suoi ultimi libri sono la seconda parte della trilogia "llos" e il romanzo "Nos armes", entrambi pubblicati nel 2024. "Plein gris", un romanzo per giovani adulti che ha suscitato particolare interesse in Francia, è una storia quasi claustrofobica su un gruppo di giovani che fanno un tour in barca a vela dalla Bretagna all'Irlanda. L'acqua, il mare e gli elementi in tempesta sono fondamentali in questo romanzo, le cui prime frasi gettano immediatamente il lettore nel mezzo del disastro. Il viaggio in barca a vela, a lungo sognato e pianificato nei minimi dettagli, si trasforma in un incubo. Il carismatico leader del gruppo viene trovato morto, e la domanda su cosa gli sia realmente accaduto, insieme a una tempesta in arrivo, rapprresenta il motore della trama.

Marion Brunet si muove liberamente tra vari generi, dalla distopia a storie con tinte thriller, passando per elementi di fantasia e avventura, tutte scritte in una prosa stilisticamente elegante e in un realismo cristallino, a volte pungente, in cui anche il più piccolo dettaglio ha un significato.