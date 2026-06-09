'Martina il Cuore e la Rosa', la storia di una bambina che ha trasformato il dolore in speranza

Una bambina di sette anni, una malattia devastante e una fede capace di illuminare anche il momento più difficile. È la storia raccontata in "Martina il Cuore e la Rosa" (Edizioni Ares, 264 pagine, 18 euro), volume che ripercorre gli ultimi due anni di vita di Martina Kluzer, scomparsa il 7 giugno 2007 a causa di un tumore. Il libro narra senza retorica il percorso di una famiglia travolta dalla sofferenza: le cure, i ricoveri ospedalieri, la paura e l'incertezza. Eppure, il racconto non si trasforma mai in un atto di accusa contro il destino né in una denuncia disperata del dolore. Al contrario, emerge il cammino spirituale di una bambina che, nel pieno della prova, sviluppa una profonda fiducia in Dio. Martina, chiamata affettuosamente "Marti" dai suoi cari, afferma di vivere esperienze spirituali intense con Gesù, rappresentato nel Sacro Cuore, e con la Madonna Rosa Mistica, figura legata alle apparizioni di Montichiari. Una fede semplice e luminosa che, secondo il racconto, le permette di affrontare la malattia con sorprendente serenità.

Tra le pagine più toccanti vi sono le parole rivolte ai genitori poco prima della morte: «Al funerale fate festa, perché io la farò con voi». Una frase che sintetizza il messaggio centrale del libro: la morte non come fine definitiva, ma come passaggio verso una vita nuova. L'opera nasce dall'iniziativa della madre, Giovanna Pupillo, che ha raccolto ricordi, testimonianze e documenti familiari per custodire l'eredità spirituale della figlia. Nella stesura è stata affiancata dal giornalista e scrittore Riccardo Caniato, da anni impegnato nello studio delle apparizioni mariane.

«Mamma, devi dire a tutti che Gesù e la Madonnina ci vogliono bene», avrebbe detto Martina. Un invito che diventa il filo conduttore dell'intero volume e che la famiglia ha scelto di condividere pubblicamente attraverso questo libro. Ad arricchire l'opera contribuiscono anche gli interventi di suor Daniela Del Gaudio, consultrice del Dicastero per la Dottrina della Fede, e di padre Serafino Tognetti. Entrambi sottolineano il valore della testimonianza di Martina, considerandola un sostegno per le famiglie che affrontano il dolore della perdita di un figlio. Più che una semplice biografia, "Martina il Cuore e la Rosa" si presenta come un racconto di speranza. Una vicenda che affronta il tema della sofferenza infantile senza nasconderne la durezza, ma proponendo al tempo stesso una prospettiva di fede che, per i suoi protagonisti, ha reso possibile trasformare il dolore in una testimonianza di amore e fiducia.