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Mattarella inaugura al Maxxi 'Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026'

28 maggio 2026 | 17.39
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato oggi al Maxxi la grande mostra 'Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026', accompagnato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Un appuntamento dal forte valore simbolico, con cui il Museo nazionale delle arti del XXI secolo celebra l’ottantesimo anniversario della Repubblica attraverso uno dei linguaggi che più profondamente ne hanno raccontato trasformazioni, ambizioni e identità: l’architettura. L’esposizione, allestita nella Galleria KME e aperta al pubblico dal 29 maggio al 15 novembre 2026, propone un percorso che attraversa ottant’anni di storia italiana riletta attraverso edifici, progetti, visioni e protagonisti che hanno contribuito a costruire lo spazio civile del Paese. Un viaggio che intreccia cultura, società, economia e politica, restituendo la vitalità di una disciplina che ha accompagnato la crescita dell’Italia democratica dalla ricostruzione del dopoguerra alle sfide contemporanee.

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