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Menicucci (Pcm): "100esperte punta a uguaglianza sostanziale"

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‘In nuovo piano strategico ampio spazio a rapporto tra competenze e leadership’

Laura Menicucci - Adnkronos
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03 novembre 2026 | 18.18
Redazione Adnkronos
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“Il progetto 100esperte rappresenta un'esperienza veramente significativa. Le donne che dieci anni fa hanno dato vita alla community avevano già capito che esiste un'uguaglianza sostanziale e un’uguaglianza formale. Per arrivare a quella sostanziale bisogna far sì che le competenze delle donne si trasformino effettivamente in opportunità di lavoro, di professionalità e di partecipazione ai processi decisionali”. Lo spiega Laura Menicucci, capo del Dipartimento per le Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’evento ‘100esperte, dieci anni dopo: bilanci, mappe e nuove rotte’, organizzato a Milano.

Il decennale è stato inoltre l’occasione per inaugurare una nuova fase del network con l’apertura del settore dedicato alla geografia. “Il talento femminile deve essere valorizzato. Partendo dallo spunto che ci dà 100esperte, nel nuovo piano strategico per la parità di genere a cui stiamo lavorando in queste settimane sicuramente uno spazio importante sarà dedicato al tema del rapporto tra competenze e leadership, affinché tutte le donne formate nelle materie più significative per una partecipazione al mondo del lavoro di qualità, possano avere poi anche l'opportunità di partecipare ai processi decisionali", conclude Menicucci.

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