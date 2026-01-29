circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, Bozzetti (Ffm): "Mostra Giovanni Gastel atto di restituzione culturale a città"

sponsor

"Un impegno che Fondazione Fiera Milano sostiene contribuendo alla memoria e all’opera dell’artista attraverso il proprio archivio"

Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano
Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano
29 gennaio 2026 | 19.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La mostra 'Giovanni Gastel. Rewind' rappresenta un atto di restituzione culturale alla città di Milano e rende omaggio a uno dei più autorevoli protagonisti della fotografia contemporanea, che ha contribuito in modo determinante alla costruzione dell’immaginario della moda e della cultura visiva milanese". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

"Accanto al sostegno a iniziative espositive come 'Giovanni Gastel. Rewind' -spiega Bozzetti - Fondazione Fiera Milano porta avanti un lavoro strutturale e continuativo sulla valorizzazione degli archivi fotografici, volto a rendere l’opera dei grandi autori un patrimonio condiviso attraverso attività di digitalizzazione, valorizzazione e messa a disposizione al pubblico. Un lavoro che trasforma l’archivio in uno strumento vivo, accessibile e orientato al futuro, assumendo una responsabilità culturale verso la memoria e l’opera degli artisti".

Il progetto 'Prospettiva Archivi', promosso con Afip International e La Triennale di Milano, è dedicato alla valorizzazione e alla salvaguardia culturale degli archivi di importanti fotografi italiani e rende accessibili migliaia di immagini digitalizzate e catalogate secondo standard internazionali. Dopo Franco Bottino, il percorso è proseguito con Giovanni Gastel e Oliviero Toscani.

"La collaborazione tra 'Prospettiva Archivi' e l'archivio Giovanni Gastel avviata nel 2023 -sottolinea Bozzetti- porterà alla pubblicazione di circa 20.000 immagini, tra servizi, campagne pubblicitarie, fotografie artistiche e scatti per libri, offrendo una lettura ampia e strutturata dell’opera del fotografo. Gli archivi non hanno solo una funzione di 'rewind', ma anche una dimensione 'forward': l’opera di Giovanni Gastel resta così accessibile e disponibile nel tempo".

"L'archivio storico di Fondazione Fiera Milano raccoglie oggi oltre 500.000 immagini digitalizzate, a partire dagli anni Venti del Novecento, oltre a filmati e opere d’arte e -conclude Bozzetti- rappresenta una delle principali infrastrutture attraverso cui la Fondazione interpreta il proprio ruolo nel sostegno alla cultura come investimento strutturale nella condivisione della memoria visiva del Paese".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giovanni Gastel Fondazione Fiera Milano Prospettiva Archivi Afip International La Triennale di Milano
Vedi anche
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza