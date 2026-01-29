Milano, Bozzetti (Ffm): "Mostra Giovanni Gastel atto di restituzione culturale a città"

"La mostra 'Giovanni Gastel. Rewind' rappresenta un atto di restituzione culturale alla città di Milano e rende omaggio a uno dei più autorevoli protagonisti della fotografia contemporanea, che ha contribuito in modo determinante alla costruzione dell’immaginario della moda e della cultura visiva milanese". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

"Accanto al sostegno a iniziative espositive come 'Giovanni Gastel. Rewind' -spiega Bozzetti - Fondazione Fiera Milano porta avanti un lavoro strutturale e continuativo sulla valorizzazione degli archivi fotografici, volto a rendere l’opera dei grandi autori un patrimonio condiviso attraverso attività di digitalizzazione, valorizzazione e messa a disposizione al pubblico. Un lavoro che trasforma l’archivio in uno strumento vivo, accessibile e orientato al futuro, assumendo una responsabilità culturale verso la memoria e l’opera degli artisti".

Il progetto 'Prospettiva Archivi', promosso con Afip International e La Triennale di Milano, è dedicato alla valorizzazione e alla salvaguardia culturale degli archivi di importanti fotografi italiani e rende accessibili migliaia di immagini digitalizzate e catalogate secondo standard internazionali. Dopo Franco Bottino, il percorso è proseguito con Giovanni Gastel e Oliviero Toscani.

"La collaborazione tra 'Prospettiva Archivi' e l'archivio Giovanni Gastel avviata nel 2023 -sottolinea Bozzetti- porterà alla pubblicazione di circa 20.000 immagini, tra servizi, campagne pubblicitarie, fotografie artistiche e scatti per libri, offrendo una lettura ampia e strutturata dell’opera del fotografo. Gli archivi non hanno solo una funzione di 'rewind', ma anche una dimensione 'forward': l’opera di Giovanni Gastel resta così accessibile e disponibile nel tempo".

"L'archivio storico di Fondazione Fiera Milano raccoglie oggi oltre 500.000 immagini digitalizzate, a partire dagli anni Venti del Novecento, oltre a filmati e opere d’arte e -conclude Bozzetti- rappresenta una delle principali infrastrutture attraverso cui la Fondazione interpreta il proprio ruolo nel sostegno alla cultura come investimento strutturale nella condivisione della memoria visiva del Paese".