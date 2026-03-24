Mostre, Mercuri (Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo): "'Turbanti' valorizza accessibilità e abbattimento delle barriere culturali"

"Questa mostra ha un valore importante. Per noi è importante promuovere il concetto chiave dell'accessibilità, i nostri musei non si rivolgono più a un pubblico indistinto, ma a tutti i tipi di pubblico e sono interessati ad abbattere le barriere" ha dichiarato Luca Mercuri, direttore dell'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma, intervenuto alll'inaugurazione della mostra fotografica "Turbanti" a cura di Cosmo Muccino Amatulli, organizzata da Accademia del Lusso e dalla Onlus "Modelli si Nasce".