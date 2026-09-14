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Narciso di Caravaggio si specchia in Basilicata

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14 settembre 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
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A Potenza inaugurata la mostra, aperta fino al 30 novembre

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