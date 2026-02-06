Nascerà a San Vincenzo un museo dedicato a Giampaolo Talani

Un museo dedicato a Giampaolo Talani (1955-2018) nella sua San Vincenzo, nella Torre costiera che svetta dal centro cittadino e che è anche simbolo del paese del Livornese. Il progetto è pronto e l'auspicio è quello di inaugurarlo nel 2028, a dieci anni dalla scomparsa dell'artista. '’annuncio è stato dato durante la presentazione del secondo volume del Catalogo Generale di Giampaolo Talani, a Firenze nella Sala Ferri del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. Erano presenti il figlio di Talani, Martino, il presidente del Gabinetto Vieusseux, Riccardo Nencini, i curatori del volume Stefano Ciulli e Nicola Nozzoli, il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, e il critico d'arte Giammarco Puntelli.

Talani è nato nel 1955 a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Le sue opere sono esposte in tutto il mondo, da Berlino al Quirinale per il quale, a conclusione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, venne commissionato un busto di Garibaldi in bronzo. "Il Marinaio" (2010), scultura di sette metri, domina il nuovo porto turistico di San Vincenzo, una replica di ben diciotto metri è stata commissionata per il porto di Miami; "L'Uomo che Salva il Mare", omaggio a soccorritori e vittime del naufragio della Costa Concordia è posizionato all'Isola del Giglio; il bronzo "La Rosa dei Venti" si trova alla stazione di Venezia Santa Lucia (2014); la statua "Abfahrt-Partenza" realizzata per Washingtonplatz a Berlino (2015), davanti alla nuova stazione ferroviaria di Berlin Hauptbahnhof; la statua "Fiorenza" si trova in piazza San Jacopino a Firenze (2016). Sempre a Firenze c'è l'affresco "Partenze" alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.

"La parola museo non sarebbe piaciuta a mio padre - ha detto Martino Talani -, potremmo chiamarlo 'Spazio Giampaolo Talani'. Sarà un luogo dove la sua arte sarà ancora più viva e che aiuterà a comporre un mosaico di cui anche i traguardi editoriali fanno parte e che ci trasmettono l’estremo interesse ma anche il tantissimo affetto che mio padre ha saputo generare e che si diffonde ancora oggi".

La Torre di San Vincenzo, di epoca medievale, oggi è usata come Sala del Consiglio comunale e come sede di mostre temporanee. L'idea è quella di riservare alcune sale per esporre in maniera permanente pitture e sculture dell’artista, un modo per rendere omaggio a uno dei figli più illustri della cittadina che da lì è diventato un pittore e scultore di fama internazionale.

"Giorgio Vasari sosteneva che non serve il desiderio di essere alla pari con gli altri per emergere - ha sottolineato Nencini - e Talani questo scatto in avanti l'ha fatto, da uomo di mare interessato più alla traversata che all'arrivo in porto. Una delle sue opere che preferisco è l'affresco 'Partenze' alla stazione di Santa Maria Novella, con gli uomini con le cravatte al vento, dove il desiderio di viaggiare e dell’avventura è più di quello di raggiungere la meta".

Il catalogo, frutto di un meticoloso lavoro di ricerca e archiviazione, rappresenta un tassello fondamentale per la comprensione del percorso creativo di una delle figure più influenti del panorama artistico contemporaneo. Il volume non è solo uno strumento per collezionisti e accademici, ma un atto di omaggio a un uomo che ha segnato profondamente la storia dell'arte della nostra regione e non solo. La pubblicazione, edita da Pacini Editore, è stata curata dall'Archivio Talani con il supporto dell'associazione culturale senza fini di lucro Giampaolo Talani. "Questo secondo volume chiude un cerchio iniziato dieci anni fa - ha dichiarato Giammarco Puntelli -. Presentarlo oggi, a otto anni dalla sua scomparsa, significa non solo catalogare delle opere, ma mantenere viva la voce di un artista che ha ancora molto da dire al presente". (di Paolo Martini)