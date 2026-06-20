Nella "Cantata dei giorni di Guerra" di Morelli la guerra tra ricostruzione storica e riflessione umana

In un tempo sospeso tra guerra e memoria, tre voci si intrecciano come frammenti di una stessa ferita. Con 'Cantata dei giorni di Guerra', il giornalista e autore Vittorio Morelli costruisce un'opera che attraversa tempi, luoghi e conflitti differenti, intrecciando storia, memoria e destino individuale. Il risultato è un romanzo composito che unisce la ricostruzione storica alla riflessione umana, seguendo personaggi chiamati a confrontarsi con la guerra nelle sue forme più diverse: quella combattuta, quella nascosta e quella che continua a vivere nella coscienza degli uomini. L'opera si sviluppa attraverso tre racconti che, pur autonomi, dialogano tra loro come variazioni sullo stesso tema.Nel primo, ambientato nella Roma del 1941, il lettore entra nel mondo dell'intelligence militare italiana durante la Seconda guerra mondiale. Al centro della vicenda vi è Manfredi Talamo, ufficiale dei Carabinieri e figura storica, protagonista di una delle più audaci operazioni di spionaggio condotte dal Servizio Informazioni Militari. Attraverso una paziente attività clandestina, gli uomini del SIM riescono a entrare in possesso dei codici segreti utilizzati dagli Stati Uniti, consentendo all'Italia di leggere per mesi comunicazioni che riguardano le operazioni militari nel Mediterraneo e nel Nord Africa. È una storia di coraggio, ingegno e fedeltà allo Stato, ma anche il ritratto di uomini che operano nell'ombra, lontano dalla gloria del fronte e spesso destinati all'oblio.

Il secondo racconto conduce il lettore nei Monti Nebrodi degli anni Sessanta. Qui la guerra vive nel ricordo dei protagonisti, testimoni dello sbarco alleato in Sicilia. Quella che si combatte tra le montagne è una battaglia silenziosa e quotidiana che nasce dal controllo del territorio, dall'onore, dalla vendetta e dal potere. Sebastiano, bracciante agricolo segnato da una lunga inimicizia, prepara con meticolosa determinazione l'uccisione di un capomafia locale. Parallelamente, i Carabinieri sono impegnati ad arrestare lo stesso uomo nel rispetto della legge. Le due traiettorie finiscono per convergere in una vicenda che pone interrogativi profondi sul rapporto tra giustizia e coscienza, tra legalità e sentimento personale. La Sicilia descritta dall'autore è aspra, autentica, immersa in un mondo rurale che sta lentamente scomparendo ma nel quale sopravvivono codici antichi e conflitti irrisolti.

Il terzo racconto è ambientato in Afghanistan, durante la missione internazionale Isaf. In un remoto avamposto della provincia di Farah, un alpino italiano affronta la solitudine, la paura e il peso delle proprie decisioni. La guerra contemporanea appare lontana dalle immagini eroiche del passato: è fatta di attese interminabili, di tensione costante e di dubbi che consumano lentamente chi vi partecipa. La scelta del protagonista di abbandonare il proprio posto di guardia dà origine a una fuga che attraversa territori ostili e conduce fino al Pakistan. È il racconto più intimo e doloroso del volume, una riflessione sulla fragilità umana e sul prezzo che ogni individuo paga quando si trova davanti a decisioni irreversibili. Pur muovendosi tra epoche e scenari molto diversi, i tre racconti sono uniti da un filo comune: la guerra come esperienza che modifica profondamente gli uomini e continua a produrre conseguenze ben oltre il momento dello scontro. I protagonisti non sono eroi tradizionali, ma figure chiamate a scegliere in condizioni estreme, spesso in una zona grigia dove il confine tra giusto e sbagliato si fa incerto. La scrittura è essenziale e fortemente visiva. L'esperienza dell'autore come inviato nelle principali aree di crisi internazionali emerge nella capacità di ricostruire ambienti, atmosfere e dettagli storici con rigore documentario, senza rinunciare alla forza narrativa. Le vicende personali si intrecciano così alla grande storia, offrendo una riflessione sul potere della memoria e sulla permanenza delle ferite lasciate dai conflitti. “Le guerre finiscono sui campi di battaglia, ma continuano a vivere nella memoria di chi le ha attraversate”, afferma l’autore Vittorio Morelli. Il libro “Cantata dei giorni di Guerra” è disponibile su Amazon a questo link https://amzn.eu/d/0adRtQll