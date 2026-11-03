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Pari opportunità, Stefanelli (100esperte): 'Equità è motore per vite migliori'

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03 novembre 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
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"Dieci anni fa ero convinta che il cambiamento sarebbe stato più veloce, non solo perché era giusto ma perché donne e uomini avrebbero visto quanto sia molto meglio vivere in un mondo più equo. Sono infatti convinta che l'equità rappresenti un motore di vite migliori, sia professionali che personali". Sono le parole di Barbara Stefanelli, condirettrice del Corriere della Sera e membro del Comitato scientifico 100esperte, in occasione dell'evento '100esperte, dieci anni dopo: bilanci, mappe e nuove rotte', organizzato a Milano.

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