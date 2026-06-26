Penelope protagonista della nuova avventura Disney, il mito di Ulisse raccontato al femminile

Esce per il marchio Disney un nuovo libro celebrativo dedicato alla figura di Penelope: “Papernelope”, nel quale il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, nei panni di Omeraldo, diventa co-protagonista della storia. E' un omaggio a un’icona senza tempo e alla grande tradizione narrativa occidentale. Giunti Editore porta in libreria dal 1° luglio il nuovo titolo della collana “Letteratura a fumetti”, proseguendo il percorso di rilettura in chiave Disney dei grandi capolavori della cultura. Dopo i precedenti volumi dedicati a personaggi come PaperPuccini, PaperDante, PaperManzoni e TopoPrincipe, arriva ora "Papernelope", nuova protagonista di un racconto che reinterpreta l’Odissea di Omero con l’inconfondibile stile dell’universo Disney. Il progetto editoriale, già avviato con successo negli anni precedenti, ha visto anche incursioni in chiave creativa come la versione disneyana di Andrea Bocelli, Andrea Vocelli, introdotta nel volume dedicato a Giacomo Puccini. La collana continua così a trasformare figure della letteratura, della musica e della cultura in personaggi del mondo di Topolino e Paperino, collocandoli in narrazioni accessibili e dal forte impatto visivo.

In questo nuovo capitolo, però, la prospettiva cambia radicalmente: al centro della storia non c’è Ulisse, bensì Penelope, reinterpretata da Paperina. Silenziosa ma determinante, Papernelope diventa la vera protagonista “dietro le quinte”, capace di influenzare il viaggio di Paperulisse (Paperino) e di guidarne indirettamente il destino. Nel racconto, dopo aver trascorso giorni a tessere e disfare la sua tela, Papernelope decide di partire per l’avventura, raggiungendo il suo amato Paperulisse. Nel frattempo, il viaggio dell’eroe si rivela ricco di ostacoli e prove, che vengono superate anche grazie all’aiuto discreto ma decisivo della compagna, presenza costante e invisibile nelle sue imprese. Il volume propone così una rilettura dell’Odissea attraverso una forte prospettiva femminile, che valorizza il ruolo di Penelope come figura attiva e strategica, inserendola in un dialogo creativo tra mito classico e immaginario Disney.

A completare l’opera è presente la storia a fumetti “Topodissea”, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Donald Soffritti, che offre una nuova interpretazione dell’epopea omerica con protagonisti i personaggi di Topolinia e Paperopoli. Il racconto principale è narrato dalla voce di Omeraldo, versione disneyana del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che accompagna il lettore all’interno della storia. Il progetto coinvolge inoltre un team creativo di autori e illustratori consolidati del panorama Disney italiano: Augusto Macchetto, autore di numerosi titoli della collana; Giada Perissinotto, illustratrice e character designer; e Andrea Cagol, responsabile della colorazione digitale della serie. La collana si inserisce nel più ampio progetto editoriale di Disney Libri, divisione licenziataria di Giunti Editore, che dal 2014 pubblica in Italia titoli legati ai marchi Disney, Pixar, Marvel e Lucas, con una produzione che unisce contenuti internazionali e creazioni originali italiane destinate a un pubblico trasversale, dai più piccoli agli appassionati adulti.