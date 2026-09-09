Pordenonelegge, Rushdie apre la 27/a edizione, Mattarella chiude il festival

E' in arrivo dal 16 al 20 settembre Pordenonelegge, con un’edizione speciale, la numero 27: sarà inaugurata fra una settimana esatta, mercoledì 16 settembre, dallo scrittore e saggista Salman Rushdie, in dialogo con l’editorialista Federico Rampini. E domenica 20 settembre il festival si concluderà con l’intervento del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Concerto per l’Italia affidato al Trio Il Volo. In arrivo 694 voci italiane e internazionali della letteratura, del giornalismo e del pensiero, per 445 incontri in 52 sedi della città e del territorio, che includeranno 60 anteprime editoriali e ben 15 percorsi espositivi allestiti a Pordenone per accogliere il pubblico della Festa del libro e della libertà. La 27^/a edizione di Pordenonelegge è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Michela Zin, a cura di Gian Mario Villalta (Direttore artistico) con Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Il programma ed eventuali variazioni sul sito pordenonelegge.it

Si aprirà con il primo alzabandiera ufficiale del vessillo del festival, Pordenonelegge 2026, mercoledì prossimo nella cerimonia in Piazza XX Settembre (ore 18.30), sulle note della Fanfara dell'XI Bersaglieri della Brigata Ariete, chiamate a portare un tocco di “splendida leggerezza”. E domenica 20 settembre tutta la città sarà invitata all’evento conclusivo con l’intervento del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, seguito dal Concerto per l’Italia che vedrà protagonista il Trio Il Volo (ore 19.30, Teatro Verdi). Un “click day”, martedì 15 settembre, permetterà di accedere a teatro. Ma nel centro storico cittadino un grande “teatro a cielo aperto” permetterà a tutti di seguire l’evento in presa diretta, ospitando oltre un migliaio di persone nelle postazioni in Piazza XX Settembre, in Piazza Cavour, Largo San Giorgio e in Piazza della Motta. Il Concerto per l’Italia del Volo vedrà protagonisti i due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto e il baritono Gianluca Ginoble, che apriranno il concerto con l’esecuzione dell’Inno d’Italia. L’evento è a cura di Fondazione Pordenonelegge.it, con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorati alle Attività Produttive e Turismo e alla Cultura e Sport, in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, con la collaborazione tecnica di Zenit srl Latisana. A pordenonelegge 2026 esordirà la speciale Onorificenza Ambassador of Freedom – Ambasciatori della Libertà, conferita da Fondazione Pordenonelegge.it al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, allo scrittore Salman Rushdie e a Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna Politkovskaja, a pochi giorni dal ventennale dell’assassinio della madre (7 ottobre 2006).

Fra i grandi protagonisti in arrivo: lo scrittore israeliano Eshkol Nevo riceverà il Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo. E va allo scrittore Alessandro Marzo Magno la 7/a edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo, istituito dalla Regione FVG. Imperdibili gli eventi con Michel Houellebecq e la nuova opera omnia poetica Tutte le poesie, con l’ultima raccolta inedita Si perde sempre. Peter Sloterdijk rifletterà su Trump, con Il principe e i suoi eredi. E ci saranno lo scrittore statunitense Premio Pulitzer Andrew Sean Greer, in arrivo con il romanzo inedito Villa Coco, l’iraniano-olandese Kader Abdolah, la poetessa inglese Carol Ann Duffy con l’anteprima della nuova raccolta L’invenzione della pioggia. Anteprime anche per Thomas Schlesser, Leïla Slimani, Nelio Biedermann, e centinaia di protagonisti della narrativa italiana: da Stefania Auci a Erri De Luca, Ilaria Tuti, Laura Morante, Eraldo Affinati, Mauro Covacich, Antonio Manzini, Maurizio de Giovanni, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Viola Ardone.

«Tutto il meglio passa ancora nei libri»: sono parole del Ddirettore artistico di Pordenonelegge, Gian Mario Villalta, intervenuto oggi alla presentazione del festival, a una settimana dal via. «Mai come quest'anno – ha sottolineato Villalta - il numero ampio di autori e autrici che faranno tappa al festival corrisponde a una vastità di punti di vista e di approfondimenti sulla realtà che viviamo, e che appare di sempre più difficile interpretazione. Teniamo che la "Festa del libro e della libertà" parli agli interessi di chiunque: dallo sport all'economia, dalla poesia alla paleontologia, dalla cucina al romanzo».

Osserva Michela Zin, Direttrice di Fondazione Pordenonelegge.it, che la “Festa” della città è già evidente nel numero delle prenotazioni: ben 5552 nella prima giornata utile contro le 4426 registrate nel 2025. Un consenso che va di pari passo con l’incremento degli “Amici di Pordenonelegge”, oltre 2400 ad oggi. Al nostro fianco 103 partners e supporters che tengo a ringraziare insieme alla città, e una squadra dei 263 Angeli, i giovani volontari».