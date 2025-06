Premio Comisso 2025, selezionate le terne finaliste

La Giuria Tecnica del Premio Comisso, presieduta da Pierluigi Panza, ha selezionato oggi in seduta pubblica presso l'auditorium Giovanni Comisso di Villa Guidini di Zero Branco (Treviso), le due terne finaliste, nelle sezioni narrativa italiana e biografia, della 44/a edizione.

Nella Narrativa italiana i selezionati sono: "Bambino" di Marco Balzano (Einaudi), "Il tempo degli imprevisti" di Helena Janeczek (Guanda), "La gloria" di Aurelio Picca (Baldini+Castoldi). Nella Biografia: Roberto Longhi. Il mito del più grande storico dell'arte del Novecento" di Tommaso Tovaglieri (Il Saggiatore), "Uccidere un fascista" di Giuseppe Culicchia (Mondadori). "Prendersi tutto. Io, Aristotele Onassis" di Anna Folli (Neri Pozza).

Nel corso delle selezioni, la Giuria Tecnica ha altresì segnalato altre opere in concorso come meritevoli di attenzione. Sono, nella sezione Narrativa italiana: "Risplendo ma non brucio" di Ilaria Tuti (Longanesi), "Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia" di Michele Ruol (TerraRossa), "I dieci passi dell'addio" di Luigi Nacci (Einaudi), "Il signore delle acque" di Giuseppe Zucco (Nutrimenti), "La cripta di Venezia" di Matteo Strukul (Newton e Compton), "La scomparsa dei colori" di Luigi Manconi (Garzanti), "Perduto è questo mare" di Elisabetta Rasy (Rizzoli). Per la Biografia segnalati: "La contesa su Picasso. Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli" di Rachele Ferrario (La Tartaruga), "Antonio Salieri. L'uomo che non uccise Mozart" di Ernesto Monsalve (Edizioni Ares), "Le borboniche. Le grandi regine delle due Sicilie" di Gigi Di Fiore (Utet), "Codice Canalini" di Giulio Milani (Transeuropa). La scelta è avvenuta tra le 186 opere inviate alla selezione, di cui 144 nella narrativa italiana e 42 per la biografia.

La Giuria Tecnica è presieduta da Pierluigi Panza e composta anche da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Alessandra Necci, Sergio Perosa, e Filippo Tuena. Sono intervenuti il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, Antonio Magoga, delegato per Treviso di Confindustria Veneto Est, ed Ennio Bianco, Presidente dell’Associazione Amici d Comisso.

Sempre oggi è stata proclamata l'opera vincitrice del Premio Comisso Under 35 - Rotary Club Treviso, promosso dal Rotary Club Treviso insieme all’Associazione Amici di Comisso e riservato agli scrittori under 35. Sono state 20 le opere in selezione e la Giuria composta da componenti della stessa Giuria Tecnica del Comisso e da Maria Antonietta Possamai e Alessandra Lo Giudice in rappresentanza del Rotay Treviso.

La scelta è caduta su "La coscienza delle piante" di Nikolai Prestia (Marsilio) opera vincitrice del Premio Comisso Under 35 Rotary Club Treviso, alla settima edizione. "Questa la motivazione: "Con una narrazione semplice e realistica, Prestia affronta il delicato tema dell’essere e dell’apparire. Il romanzo rivela quanto pesi l'eredità familiare e le aspettative genitoriali sulla vita stessa dei figli. Marco, ragazzo perfetto e studente modello, subisce la sua prima bocciatura ad un esame universitario. Accettarlo è impossibile. L'amore per Sabrina con cui condivide lo stesso senso di inadeguatezza e di fallimento e pertanto la stessa 'menzogna', che gli darà la forza di palesarsi per quello che è realmente a suo padre, di completare il percorso universitario".

Segnalati anche "Festa con casuario" di Leonardo San Pietro (Sellerio editore), "La scrittrice al buio" di Marco Malvestio (Voland) e "Il volo sopra l'oceano" di Matteo Porru (Garzanti).

Le due terne saranno ora inviate alla Grande giuria, composta da 70 lettori, che poi voteranno, in seduta pubblica, i vincitori delle due sezioni in occasione della finale del Premio Comisso, al Teatro Comunale di Treviso il prossimo 4 ottobre.

Il Premio è promosso dal 1979 dall'Associazione Amici di Comisso, presieduta da Ennio Bianco ed è sostenuto da Regione del Veneto, Comune di Treviso, Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Confindustria Veneto Est, Fondazione CentroMarca Banca e numerose aziende del territorio. Tra queste i main sponsor Parajumpers e Labomar.