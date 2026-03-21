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Premio Strega Poesia 2026, annunciata la dozzina finalista

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La proclamazione della cinquina avverrà il 16 maggio al Salone internazionale del Libro di Torino

(da sinistra: Giovanni Solimine, Giuseppe D’avino, Andrea Cortellessa, Maria Grazia Calandrone, Elisa Donzelli, Patricia Peterle, Laura Pugno, Stefano Petrocchi - Foto ufficio stampa Premio Strega)
(da sinistra: Giovanni Solimine, Giuseppe D’avino, Andrea Cortellessa, Maria Grazia Calandrone, Elisa Donzelli, Patricia Peterle, Laura Pugno, Stefano Petrocchi - Foto ufficio stampa Premio Strega)
21 marzo 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono 138 i libri che hanno partecipato alla prima fase di selezione del Premio Strega Poesia 2026, giunto quest'anno alla quarta edizione. Tra questi, il Comitato scientifico del Premio – composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta – ha scelto le dodici opere che accedono alla selezione della cinquina finalista.

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Questa la dozzina: Alberto Bertoni con "Semplici abbandoni" (Einaudi); Vito M. Bonito con "Firmamento (1990-2025)" (Argolibri); Franco Buffoni con "Poesie 1975-2025" (Mondadori); Azzurra D’Agostino con "Cosmic Latte" (Marcos y Marcos); Sofia Fiorini con "Il passero bianco" (Vallecchi); Carmen Gallo con "Procne Machine" (Einaudi); Federico Italiano con "Godzilla e altre poesie" (Guanda); Isabella Leardini con "Maniere nere" (Mondadori); Fabrizio Lombardo con "La linea spezzata" (Donzelli); Vincenzo Ostuni con "Faldone" (Il Saggiatore); Fabio Pusterla con "Fiumi nefrite vortici" (Marcos y Marcos); Giovanna Rosadini con "Cicatrici" (Einaudi).

Le autrici e gli autori candidati sono stati annunciati oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, a Libri Come – Festa del Libro e della Lettura, in corso a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone'. Sono intervenuti Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, e i componenti del Comitato scientifico Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Elisa Donzelli, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi e Laura Pugno. La dozzina sarà presente il 10 aprile, a Roma, alla XX edizione di 'Ritratti di Poesia'. L’annuncio della cinquina finalista si terrà il 16 maggio al Salone internazionale del Libro di Torino. Un’ampia giuria composta da personalità della cultura determinerà quindi l’opera vincitrice. Il premio verrà assegnato il 13 ottobre, alla Casa dell’Architettura di Roma presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano.

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