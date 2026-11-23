Il confine non come linea di separazione, ma come soglia mobile, come campo permeabile in cui i territori si mescolano e si trasformano, creando geografie in continua mutazione. È questo il concept alla base di HUMĪ, il nuovo progetto di ricerca artistica del visual & multimedia artist Riccardo Giovinetto, che, dopo il debutto come live perfromance a Romaeuropa Festival lo scorso settembre, arriverà anche a MUTEK Tokyo il 22 novembre. Nell’ambito di Esplorazioni, un progetto di Triennale Milano in collaborazione con Volvo Car Italia negli spazi di Volvo Studio Milano, HUMĪ assume una nuova configurazione site-specific: H A Z A | MA, un’audiovisual performance concepita per due ledwall e un'architettura sonora spazializzata. Il titolo riprende il termine giapponese 狭間, hazama: “lo spazio che sta tra”.

Questa condizione diventa il principio stesso del lavoro. Le due superfici led agiscono come soglie visive autonome: si rispecchiano, divergono, si ricompongono come frammenti di un’unica materia in trasformazione. La composizione abita la distanza tra esse, generando una relazione instabile tra immagine, suono e architettura. A partire da processi algoritmici applicati a immagini satellitari, H A Z A | MA esplora il confine come zona di trasformazione continua. Il visitatore occupa questo spazio intermedio: non esiste un punto di vista privilegiato né uno schermo principale. La geografia non è rappresentata, ma continuamente aperta, spezzata e rigenerata.

Oltre alle performance live a Romaeuropa Festival e a Mutek Tokyo, HUMĪ è stata è stata esposta per la prima volta nella sua versione installativa dal 19 marzo al 21 giugno 2026 a Geçiś / Crossing Exhibition Çubuklu Silolar a Istanbul, dal 16 al 20 settembre al Lev Matadero, il celebre festival di musica elettronica, opere audiovisive e arte digitale di Madrid e arriverà a L’Aquila dal 6 all’8 novembre nell’ambito di Immaginare la Città, un’iniziativa di Anica Academy Ets in collaborazione con Videocittà, con il supporto dell’Università degli Studi dell’Aquila.