Saint-Exupery, all'asta taccuino con disegni del 'Piccolo Principe'

La lumaca al guinzaglio, la rosa e la farfalla, l'albero e l'uomo d'affari: sono alcuni soggetti delle illustrazioni inedite per "Il Piccolo Principe" disegnate dal suo autore, lo scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) che fanno parte di un taccuino che Sotheby's metterà all'asta a Parigi il 4 giugno durante la vendita dedicata ai manoscritti e ai libri rari.

Lo sconosciuto taccuino, che contiene 16 disegni, è legato ad una storia di amicizia e convivialità poco nota, che la casa d'aste Sotheby's ha ricostruito attraverso i suoi specialisti. Nel 1943 i coniugi francesi Jean e Suzanne Amrouche lasciarono Tunisi, dove entrambi insegnavano letteratura, e si trasferirono ad Algeri, invitati dallo scrittore francese André Gide, che avevano precedentemente ospitato a Tunisi. A metà degli anni Quaranta, Algeri era diventata la capitale degli intellettuali e degli scrittori e di una brillante borghesia francese cosmopolita. È qui che Gide incontrò Antoine de Saint-Exupéry, con il quale era da tempo legato e fu durante un pranzo del novembre 1943 che presentò Jean Amrouche a Saint-Exupéry.

Fu durante, poi, durante una cena a casa Amrouche, all'inizio del 1944, che Saint-Exupéry iniziò a scarabocchiare piccoli caratteri sulla tovaglia di carta e a trasmettere agli ospiti messaggi in cui altri personaggi, o lo stesso personaggio, parlavano in una bolla, uno dei quali diceva: “Si vede che sono ubriaco?" Suzanne gli diede il suo quaderno, dove poi realizzò 16 disegni legati alla trama del "Piccolo Principe". Alla fine della cena consegnò il taccuino a Suzanne che da allora lo conservò in famiglia. Alcuni di questi disegni sono stati esposti al Musée des Arts Décoratifs di Parigi nel 2022 nell'ambito della mostra "A la rencontre du Petit Prince".

(di Paolo Martini)