“Salva la tua lingua locale” alla 12ª edizione: premiati i custodi del patrimonio linguistico italiano

Oltre 400 le opere pervenute alla giuria. Menzione speciale per Vito Tenore che ha tradotto la Costituzione Italiana in 21 dialetti, sempre più strumenti di inclusione culturale. I dialetti come ponti tra passato, presente e futuro. Beni da preservare come patrimonio culturale locale e nazionale, allo stesso tempo. Questo il senso del Premio "Salva la tua lingua locale”, giunto alla 12ª edizione, riconoscimenti che sono stati consegnati oggi presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma. A riceverli, un dizionario con i gallicismi siciliani, saggi in ladino di Fassa e in astigiano, poesie in bisiàc e in romagnolo, una tesi di laurea sul dialetto genovese, opere in dialetto sammarchese, venosino e griko, una canzone in friulano e un lavoro teatrale in dialetto napoletano.