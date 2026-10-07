Rivoluzione audiolibri su Spotify. In occasione della Fiera del Libro di Francoforte - la più importante cornice internazionale dedicata al mondo della lettura - il servizio di abbonamento di streaming più popolare al mondo (oltre 777 milioni di utenti, tra cui 300 milioni di abbonati a Spotify Premium) annuncia oggi la nuova tappa della sua evoluzione globale, trasformando la piattaforma in una vera casa dell’intrattenimento audio e della cultura, portando libri, storie e autori a un pubblico sempre più vasto. Da oggi ed entro la fine del 2026, l’accesso verrà esteso dagli attuali 22 mercati a oltre 180 Paesi. Un’espansione che permetterà a più di 750 milioni di persone in tutto il mondo di scoprire, ascoltare in streaming o acquistare audiolibri su Spotify. La crescita della piattaforma porta con sé un catalogo di oltre 350.000 titoli che include importanti novità in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e molte altre lingue, arrivando a coprirne oltre 120.

Guidata dalla missione di amplificare la voce dei creator e connettere gli autori con le proprie community, Spotify continua a valorizzare un ecosistema aperto: tutte le partnership con gli editori mantengono un carattere non esclusivo, sbloccando nuove opportunità di scoperta per gli scrittori di tutto il mondo. “I libri cambiano il modo in cui vediamo il mondo e le persone. Per molte di loro, gli audiolibri rappresentano il modo in cui poter accedere alla lettura: durante gli spostamenti, mentre si fa una passeggiata o alla fine di una lunga giornata - ha affermato Owen Smith, VP of Audiobooks di Spotify -. Portare gli audiolibri in oltre 180 mercati significa che milioni di persone in più potranno farlo, e autori ed editori potranno raggiungere un pubblico che non avevano mai potuto raggiungere prima”.

I risultati testimoniano la bontà dell’investimento avviato tre anni fa con l’integrazione degli audiolibri nell’esperienza Premium: tra settembre 2025 e settembre 2026, gli ascoltatori mensili di audiolibri su Spotify sono cresciuti di quasi il 40% su base annua, mentre le ore complessive d’ascolto hanno registrato un incremento superiore al 30%. L’arrivo degli audiolibri nel nostro Paese debutta con un’offerta di grande rilievo: gli utenti italiani avranno accesso a oltre 350.000 titoli complessivi sulla piattaforma, tra cui un catalogo dedicato di oltre 14.000 opere in lingua italiana, dai grandi bestseller alle produzioni di nicchia, fino ai classici della letteratura. Un traguardo, questo, reso possibile grazie a collaborazioni con alcuni dei principali protagonisti dell’editoria nazionale, fra cui Gruppo Mondadori, Giunti Editore, Emons Audio, il Narratore audiolibri, Fazi Editore, L’Orma editore, Marcos y Marcos, Area51 Publishing e Giuntina - una rete destinata ad ampliarsi ulteriormente.

Nelle prossime settimane, gli appassionati di storie e cultura in Italia potranno così immergersi in un universo unico che riunisce grandi classici, novità editoriali, musica e podcast all’interno di un’unica app. Con l’arrivo degli audiolibri in Italia, Spotify conferma anche la disponibilità sul mercato la feature 'Trova la pagina', pensata per abbattere i confini tra la lettura tradizionale e la fruizione audio, offrendo un’esperienza integrata e senza interruzioni. Le persone possono leggere un libro a letto, appoggiarlo sul comodino, e al mattino, durante i loro spostamenti, riprendere l’ascolto esattamente da dove avevano interrotto la lettura. Stesso libro, diverso tipo di fruizione. La funzionalità supporta già titoli in più di 30 lingue. E oggi la tecnologia compie un fondamentale passo avanti grazie all’integrazione dei numeri di pagina: basta scansionare il barcode ISBN e usare numeri di pagina per trovare il punto.

Per rispondere alle diverse abitudini di ascolto e scoperta, Spotify offre formule flessibili e personalizzate: Audiolibri in Premium include un pacchetto di 12 ore d’ascolto mensili compreso nell'abbonamento Spotify Premium idoneo (piano individuale o main user dei piani Family o Duo). Questo modello è attivo in Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, Messico, Colombia, Polonia, Cile, Norvegia, Perù e in numerosi altri Paesi. Audiobooks+ è invece un abbonamento integrativo pensato per chi desidera ore di ascolto supplementari oltre al proprio piano base, e prevede 15 ore di abbonamento mensile a 8,99 euro. E ancora, 10 ore di top-up a 9.99 euro a esaurimento, ossia non in abbonamento o mensili disponibili una volta acquistate finché non vengono interamente utilizzate e infine l'acquisto diretto, la soluzione ideale per chi desidera acquistare singoli titoli à la carte da conservare nella propria libreria digitale.