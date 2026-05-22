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'Stato organico europeo', convegno centro studi Kulturaeuropa

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Sabato 23 maggio alla Libreria Horafelix di Roma

22 maggio 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domani, sabato 23 maggio, a Roma si svolgerà alle 17 presso la Libreria Horafelix, in via Reggio Emilia 89, l’annuale convegno del Centro Studi Kulturaeuropa, sul tema dello "Stato organico europeo”. Per l'occasione sarà disponibile il volume dal titolo omonimo, pubblicato per i tipi di "Passaggio al Bosco". "Nel corso del convegno - si legge in una nota - saranno approfonditi, nell’epoca dell’AI e dell’ipercapitalismo, i temi legati alla crisi dello Stato di derivazione giacobina, del suo svuotamento di significato e di ruolo e della sua ridotta capacità di rappresentanza e sovranità, in concomitanza con le significative modifiche all'ordine internazionale in atto. In parallelo, si analizzerà la possibilità di una ripresa della concezione organicistica dello Stato che sappia ripristinare nessi, rapporti comunitari, sociali e partecipativi, fuori dal desueto schema ottocentesco. Una sfida che poniamo alle intelligenze pensanti ed alle future elites, certi che la forma Stato sia qualcosa di più alto del mero Leviatano mercantile che ci è stato proposto in epoca moderna".

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Stato organico europeo AI ipercapitalismo
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