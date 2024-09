Torna a Roma Archeofest, la decima edizione del festival dal 4 al 6 ottobre

Archeofest, il primo festival italiano di Archeologia sperimentale, torna a Roma dal 4 al 6 ottobre. Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Paleoes - eXperimentalTech ArcheoDrome, quest’anno ha scelto il tema dell’alimentazione, dalla preistoria alle società contemporanee.

L’Archeologia Sperimentale ha l’obiettivo di approfondire le antiche tecnologie sviluppate dalla Preistoria fino alle società contemporanee, quali valori culturali comunitari, per promuovere un processo di riappropriazione e attualizzazione dell’eredità culturale del passato.

Il cibo ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione e nello sviluppo delle persone e delle culture e continua a farlo ancora oggi. È un tesoro di conoscenze e competenze preziose da preservare e valorizzare oggi e per le generazioni future.

Parte dei proventi ai progetti di sviluppo di Nove Caring Humans

Archeofest lancia dunque un tavolo di discussione e confronto aperto al pubblico con il Convegno Scientifico 'Alimentare la Storia. Cibo, strutture sociali, ambienti e comunità: dal passato il futuro sostenibile” il 4 e 5 ottobre con ospiti di rilievo della comunità scientifica e archeologica, Terzo Settore, esperti e studiosi del mondo del food, chef e produttori. Sarà un percorso antropologico e sociale incentrato sul ruolo che le ricerche attuali svolgono per ridurre l’impatto sull’insicurezza alimentare, il miglioramento della salute e la sostenibilità ambientale.

L’accesso al cibo è un diritto fondamentale, riconosciuto dall’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, per questa ragione Archeofest ha scelto di destinare parte dei proventi ai progetti di sviluppo di Nove Caring Humans, Ong attiva in Italia e in Afghanistan, capace di rispondere alle emergenze socio economiche con progetti di sviluppo, molti dei quali legati all’alimentazione e all’imprenditoria femminile, dall’agro pastorizia al food processing. I progetti sostenuti da Archeofest avranno come tema le donne Afghane, quali Bread for Women e I semi della rinascita (https://novecaringhumans.org/ ). Il 5 e 6 ottobre, come momento di ulteriore approfondimento, 'Archeofest Caffè' ospiterà incontri tematici su progetti e buone pratiche dal mondo scientifico e delle comunità, presentazioni di libri.

Dalle rievocazioni storiche per adulti e ragazzi alle visite guidate, il programma

Durante i giorni del Festival si svolgeranno una serie di attività come: laboratori educativi di Archeologia sperimentale; laboratori didattici; degustazioni di prodotti del territorio; area food con attività di show cooking; rievocazione storica; visite guidate alla Cartiera; area games; tavoli espositivi di archeotecnici e artigiani. Per info e per prenotare i laboratori: www.archeofest.it. o www.paleos.com.