Un amore 'infinito' tra Roma e la Magna Grecia, 'Vitamia' il romanzo di Alberto Matano

Una storia d'amore tra Roma e la Magna Grecia. Una storia semplice e al tempo stesso epica, un viaggio nei sentimenti durato trent'anni che arriva fino ai giorni nostri. Una vicenda che insegna una verità con cui chiunque abbia vissuto una forte passione si è confrontato durante la propria esistenza: i grandi amori, quelli che cambiano nel profondo la vita, non finiscono mai. E' il filo conduttore di 'Vitamia' (Mondadori pp.347 euro 19,50), il primo romanzo del giornalista Alberto Matano, volto noto del programma del pomeriggio della rete ammiraglia di Viale Mazzini 'La Vita in diretta' e opinionista di 'Ballando con le Stelle' in onda su Rai1. Il libro verrà presentato a Roma, giovedì 5 dicembre alle 19.30, nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica alla presenza di Francesca Fagnani e Francesco Vezzoli.

Protagonista del racconto è Rocco: quando arriva a Roma per studiare Giurisprudenza ha solo vent’anni e tutta la vita davanti a sé. Alle spalle si lascia Siracusa, una fidanzata che gli scrive lettere sdolcinate e un’azienda di famiglia di cui non ha alcuna intenzione di prendere le redini. Roma è per lui un universo da esplorare, pieno di nuove possibilità e di nuovi incontri. A cominciare da quello con Giulia, una ragazza che fuma eleganti sigarette sottili e ride in modo inconfondibile, una creatura incantevole quanto sfuggente. Ma mentre la curiosità per lei cresce, nella vita di Rocco compare anche uno studente di Lettere, Davide. In lui Rocco trova un amico: all’inizio scostante, ma poi di colpo un fratello, e forse qualcosa di più. Tutto questo mentre la storia con Giulia, prima soltanto un sogno, diventa inaspettatamente realtà. Quello tra Rocco e Giulia è un amore unico e travolgente, come sanno esserlo soltanto i primi amori. Un amore che sembra destinato a durare per sempre. Ma è davvero questo il futuro di Rocco? Una donna come Giulia, una famiglia insieme, magari dei figli…Come spiegare allora quei sentimenti che comincia a provare per Davide?