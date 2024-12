Un tappeto troppo usurato è stato l'unico imprevisto in vista della prima della Scala di domani 7 dicembre 2024. L'oggetto di scena necessitava di un leggero ritocco ed è stato riportato ai laboratori del teatro per essere messo a nuovo. Tutto liscio per l'allestimento de "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, consegnato al teatro lo scorso 7 novembre per il consueto mese di prove tecniche e di regia. Ma il lavoro dietro le quinte non si è fermato. Tra il montaggio e smontaggio delle scenografie, revisioni degli oggetti di scena e ripensamenti della regia, tutto può succedere, ma il team di artigiani dei laboratori della Scala è vigile e pronto per intervenire alla bisogna.

Ogni spettacolo teatrale ha una sua particolarità. In un'opera andata in scena lo scorso anno sul palco della Scala era previsto che da un muro uscisse della fuliggine una volta rotto. Una cosa all'apparenza banale, ma la cui realizzazione ha portato via molto tempo agli scenografi. La prossima sfida conclusa la prima? La rappresentazione del crollo di un'abitazione.