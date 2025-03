Un viaggio di famiglia, è il romanzo di Andrea Polo 'Storie di padri. Storie di figli'

Un viaggio nella famiglia, un viaggio di famiglia. E' 'Storie di padri. Storie di figli', il romanzo di Andrea Polo, edito da Paesi Edizioni. Un libro in cui si racconta e racconta quattro generazioni in un secolo di storia d’Italia che si intreccia con la paternità che diventa un filo conduttore.

Il nonno di Andrea, Cosimo, nato pastore, impara a leggere e scrivere durante la prigionia che diventa la sua fortuna: quel ‘compagno di cella di nonno’ di cui si sentiva parlare nella famiglia Polo gli cambia la vita, permettendogli di fare un concorso alle Ferrovie dello Stato e di diventare macchinista. Nel 1910 diventa padre e da qui ha origine questo viaggio coinvolgente e divertente, di esperienze personali e scelte che si riflettono sulle generazioni successive.

Andrea, uno zaino in spalla pieno di ricordi e aneddoti, si incammina con i suoi figli Marco e Giovanni sul sentiero di tante vite che lo hanno portato a essere quello che è, raccontandogli il mestiere di genitore, tanto bello quanto difficile. Li prende per mano e, riagganciandosi ai ricordi, quelli vissuti insieme e quelli conosciuti attraverso i racconti degli altri, gli regala la storia della propria famiglia.

Una paternità raccontata anche ripercorrendo momenti difficili e sempre emozionanti come quando Cosimo, diventato ferroviere e rimasto vedovo molto presto, riesce a crescere i suoi 11 figli, in un contesto sociale e culturale ben diverso da quello che conosciamo oggi.

Tra quegli 11, così diversi tra loro – dalla ribelle Natalina al passionale Nino, c’è Marco, padre di Andrea, che si fa strada nel mondo come medico affermato ma soprattutto come un padre, a dispetto della sua serissima professione, sempre presente e divertente, in grado di supportare i figli, con il coraggio di farlo rimanendo, quando necessario, un passo indietro.

Una figura genitoriale già in evoluzione che trova la sua trasformazione più profonda nel rapporto di Andrea con i propri figli. Domani, mercoledì 5 marzo, ‘Storie di padri. Storie di figli’ sarà presentato a Roma, alle 18:30 alla Libreria Koob, Piazza Gentile da Fabriano 16.