Una mostra celebra 'Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Notarangelo'

Inaugurazione il 27 febbraio a Roma presso la Fondazione Carlo Levi

23 febbraio 2026 | 19.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà inaugurata a Roma il 27 febbraio, presso la sede della Fondazione Carlo Levi (via Ancona 21) la mostra 'Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo' aperta al pubblico fino al 17 aprile. L’esposizione propone un percorso visivo e culturale che intreccia l’opera e il pensiero di Carlo Levi con lo sguardo fotografico di Domenico Notarangelo, restituendo la profondità umana, sociale e simbolica della Lucania e del mondo contadino del secondo Novecento.

La mostra è incentrata, dunque, sul rapporto personale, culturale, politico e umano che lo stesso Domenico Notarangelo ebbe con Carlo Levi nel quindicennio 1960-1975, culminato nell’organizzazione dei funerali svoltisi ad Aliano, dove Carlo Levi era stato confinato nel 1935/36.

Un nucleo significativo della mostra, inoltre, è dedicato alle immagini realizzate da Notarangelo durante la lavorazione del film 'Cristo si è fermato a Eboli' di Francesco Rosi (1979), al quale il fotografo collaborò attivamente, instaurando un rapporto di profonda intesa artistica e umana con il regista e con l’attore protagonista Gian Maria Volonté.

