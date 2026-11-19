Un nuovo record per Vincent van Gogh e una delle serate più redditizie nella storia di Sotheby’s. Il dipinto 'Châtaigniers en fleurs' (Castagni in fiore), realizzato nel 1890 durante il soggiorno ad Auvers-sur-Oise, in Francia, è stato venduto per 190,4 milioni di dollari (circa 176 milioni di euro), commissioni comprese, nell’asta organizzata mercoledì 18 novembre nella sede di New York della casa d’aste. La cifra polverizza il precedente primato dell’artista olandese, stabilito nel novembre 2022 da 'Verger avec cyprès' (Frutteto con cipressi), aggiudicato da Christie’s per 117,2 milioni di dollari (circa 108 milioni di euro).

Il risultato, superiore alle aspettative della vigilia, consacra l’opera come il secondo dipinto più costoso mai venduto nella storia delle aste di Sotheby’s. Il quadro, che aveva una stima intorno ai 180 milioni di dollari, è stato aggiudicato a 165 milioni, prima dell’aggiunta delle commissioni. Secondo quanto riportato dal 'Wall Street Journal' e confermato da Artnews, l’acquirente sarebbe il mercante d’arte statunitense William Acquavella.

La vendita rappresenta il momento culminante della serata dedicata alla collezione Blaquier-Arrieta, ma anche il superamento di una vicenda giudiziaria che fino a pochi giorni prima aveva messo in discussione la possibilità stessa di portare il dipinto all’incanto. Gli eredi di Samuel Fischer, importante editore ebreo tedesco che aveva posseduto l’opera, avevano infatti contestato la legittimità della sua cessione nel 1936, sostenendo che la famiglia fosse stata costretta a separarsene a causa delle persecuzioni e delle pressioni economiche esercitate dal regime nazista. La controversia si è risolta martedì 17 novembre, quando Sotheby’s ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra la famiglia Blaquier-Arrieta e tutti i discendenti legali dei coniugi Hedwig e Samuel Fischer. L’intesa ha consentito di liberare il dipinto da ogni contestazione prima dell’asta. I termini economici dell’accordo non sono stati resi pubblici e non è quindi possibile stabilire se agli eredi Fischer spetterà una parte del ricavato.

La famiglia Fischer aveva acquistato il dipinto a Parigi nel 1909. Nel 1936 l’opera era stata venduta ad Amsterdam per 68mila franchi svizzeri, una cifra che Sotheby’s aveva indicato come prova di una transazione avvenuta a condizioni di mercato. Una ricostruzione contestata dai discendenti, secondo i quali la vendita si era verificata in un contesto di persecuzione antisemita e di gravi difficoltà finanziarie provocate dalle politiche naziste.

L’avvocato berlinese Gunnar Schnabel, che rappresentava gli eredi, aveva chiesto alla casa d’aste di dimostrare che il prezzo fosse congruo e che la famiglia avrebbe comunque deciso di vendere il quadro indipendentemente dalle circostanze politiche. Dopo giorni di trattative, le parti hanno trovato un’intesa. In una dichiarazione diffusa da Sotheby’s, gli eredi Fischer hanno espresso gratitudine per una negoziazione condotta in uno spirito di collaborazione e fiducia, sottolineando che l’accordo permette di riconoscere le sofferenze subite dalla famiglia durante l’epoca nazista e di onorare la memoria di Gisela Berman Fischer e la sua ricerca di giustizia per i propri familiari.

La vicenda restituisce al dipinto anche una dimensione storica che va oltre il suo valore economico. 'Châtaigniers en fleurs' è infatti una delle opere più significative dell’ultimo periodo creativo di Van Gogh, realizzata pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 29 luglio 1890. L’artista era arrivato ad Auvers-sur-Oise nel maggio dello stesso anno, dopo aver lasciato la clinica di Saint-Rémy-de-Provence. In quella località della campagna francese aveva attraversato una stagione di straordinaria intensità produttiva, dipingendo paesaggi, campi, giardini e alberi in fiore. Il quadro appartiene ai circa cinquanta paesaggi realizzati durante i due mesi trascorsi ad Auvers. La maggior parte di queste opere si trova oggi nelle collezioni dei musei, mentre soltanto una manciata, secondo le ricostruzioni del mercato, è rimasta in mani private. La rarità è uno degli elementi che hanno contribuito ad alimentare la competizione tra i collezionisti. La composizione si distingue per la materia pittorica intensa e per le pennellate corpose, attraverso le quali Van Gogh restituisce la vitalità degli alberi in fiore. Un’opera rimasta a lungo lontana dagli occhi del pubblico: l’ultima esposizione di cui si ha notizia risale al 1964, al Guggenheim di New York. I proprietari, i collezionisti argentini Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquier, l'avevano acquistata nel 1975, conservandola per circa mezzo secolo nella propria raccolta.

La vendita ha aperto la dispersione di una collezione di grande prestigio, riunita dalla coppia argentina e presentata da Sotheby’s come uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale dell'arte. I dodici capolavori della raccolta Blaquier-Arrieta, rimasti per lungo tempo lontani dal mercato, hanno raggiunto complessivamente 412 milioni di dollari (circa 380 milioni di euro), con tutti i lotti venduti. Si tratta del risultato più alto mai ottenuto da una singola collezione in un'asta serale dedicata all'arte impressionista e moderna nella storia della casa d'aste.

Tra i protagonisti della vendita anche Paul Cézanne, il cui 'Arlequin' è stato aggiudicato per 111 milioni di dollari (circa 102,5 milioni di euro), secondo miglior risultato mai raggiunto dall'artista sul mercato. Il dipinto raffigura un personaggio della Commedia dell'arte ed è uno dei soli quattro quadri dedicati al soggetto dell'Arlecchino realizzati da Cézanne tra il 1888 e il 1890. È inoltre l'unico esemplare ancora appartenente a una collezione privata. In passato era stato esposto nella residenza della famiglia Rothschild a Cambridge, Merton Hall, e presentato al Salon d'Automne nel 1907 e al Museum of Modern Art di New York nel 1929.

La serata ha segnato anche il ritorno di altre opere di grande rilievo. 'En Canot (Jeune fille à la barque)' di Pierre-Auguste Renoir, dipinto nel 1877, è stato venduto per 27,5 milioni di dollari (circa 25,4 milioni di euro). Si tratta della più grande tela dell'artista risalente agli anni Settanta dell'Ottocento arrivata sul mercato da oltre vent'anni. 'Le Jardin des Tuileries' di Claude Monet ha raggiunto invece 20,2 milioni di dollari (circa 18,7 milioni di euro), superando la parte alta della stima. Il dipinto appartiene a una serie di quattro vedute realizzate dall'artista dall'appartamento dell'amico e collezionista Victor Chocquet in rue de Rivoli, a Parigi, e fu esposto alla terza mostra impressionista del 1877.

Il successo di 'Châtaigniers en fleurs' ha trainato una serata da record per Sotheby’s, che ha totalizzato 777,8 milioni di dollari (circa 718,5 milioni di euro), superando il precedente massimo di 706 milioni di dollari (circa 652,2 milioni di euro), raggiunto nel novembre dello scorso anno. È il risultato più alto mai ottenuto dalla casa d'aste in una singola serata.

Nel complesso sono state vendute due opere sopra i 100 milioni di dollari (circa 92,4 milioni di euro), otto oltre i 20 milioni di dollari (circa 18,5 milioni di euro) e diciassette sopra i 10 milioni di dollari (circa 9,2 milioni di euro). I compratori sono arrivati da 31 Paesi, con una partecipazione particolarmente significativa dall'Asia, dove i collezionisti hanno rappresentato una componente importante delle offerte e degli acquisti.

Dopo la vendita della raccolta Blaquier-Arrieta, la Modern Evening Auction ha totalizzato 365,8 milioni di dollari (circa 337,8 milioni di euro), con 46 lotti venduti su 47, pari al 98% del totale. Anche in questa sessione non sono mancati risultati di rilievo, a cominciare da 'The Martha McKeen of Wellfleet' di Edward Hopper, aggiudicato per 47,8 milioni di dollari (circa 44,1 milioni di euro), contro una stima compresa tra 20 e 30 milioni. È il secondo risultato più alto mai raggiunto dall'artista all'asta e il record per un suo paesaggio marino. Un altro risultato significativo riguarda René Magritte. 'L'Ami de l'ordre', opera con una delle celebri figure maschili con bombetta, è stata venduta per 45,5 milioni di dollari (circa 42 milioni di euro), superando la stima massima di 35 milioni e stabilendo un nuovo primato per questa tipologia di soggetto nella produzione del pittore belga.

Tra le aggiudicazioni più rilevanti anche 'La Barque bleue di Monet', venduta per 26 milioni di dollari (circa 24 milioni di euro), e 'Trois danseuses (Jupes jaunes)' di Edgar Degas, che ha raggiunto 17 milioni di dollari (circa 15,7 milioni di euro), stabilendo un nuovo record per un dipinto a olio su tela dell'artista. 'Femme nue et homme au fanion' di Pablo Picasso è stata aggiudicata per 18,5 milioni di dollari (circa 17,1 milioni di euro), mentre 'Pichet et fruits sur une table' di Cézanne ha raggiunto 16,7 milioni di dollari (circa 15,4 milioni di euro).

Particolarmente combattuta anche la vendita di 'Harriet Tubman' di Aaron Douglas, che ha raggiunto 14,5 milioni di dollari (circa 13,4 milioni di euro), oltre 28 volte il precedente record dell'artista, fermo a 500mila dollari. Otto collezionisti si sono confrontati in una gara durata cinque minuti. Il dipinto è stato ceduto in occasione del centenario del Bennett College come istituto universitario femminile e il ricavato sarà destinato a sostenere le attività e i programmi dell'istituzione, compresa l'iniziativa dedicata alla salute delle donne. Nuovo record anche per Mary Cassatt: 'Summertime', dipinto tra il 1894 e il 1895, è stato venduto per 13,3 milioni di dollari (circa 12,3 milioni di euro), quasi il doppio del precedente primato dell'artista. L'opera proveniva dalla collezione privata del finanziere Armand Hammer, nella quale era rimasta per oltre cinquant'anni.

La partecipazione internazionale, e in particolare quella asiatica, ha caratterizzato entrambe le sessioni. Nella Modern Evening Auction i collezionisti asiatici hanno presentato offerte per il 36% dei lotti e rappresentato il 30% del valore complessivo delle aggiudicazioni. Un segnale della crescente centralità di questi compratori nel mercato globale dell'arte.

Il risultato di Van Gogh arriva in una fase di ripresa, ma non ancora di pieno recupero, per il comparto impressionista e post-impressionista. Secondo l'Art Basel e Ubs Art Market Report, nel 2025 le vendite di queste categorie sono cresciute del 47%, raggiungendo 1,8 miliardi di dollari (circa 1,66 miliardi di euro). Una cifra importante, ma ancora distante dal picco di 2,6 miliardi di dollari (circa 2,4 miliardi di euro) registrato nel 2022.

Il nuovo primato di 'Châtaigniers en fleurs' conferma dunque la forza del mercato per i capolavori di assoluta rarità, soprattutto quando si combinano qualità artistica, provenienza prestigiosa e una storia collezionistica di lunga durata. Il precedente record di Van Gogh, stabilito nel 2022, viene superato di 73,2 milioni di dollari (circa 67,6 milioni di euro), con un incremento del 62,4% in quattro anni.

Un salto che riporta alla memoria un altro momento storico per il mercato dell'artista: nel 1990 il 'Portrait du Dr Gachet' era stato venduto da Christie’s per 82,5 milioni di dollari (circa 76,2 milioni di euro), stabilendo allora il record mondiale per un'opera d'arte all'asta. Quel primato personale era rimasto imbattuto per 32 anni, fino alla vendita del 2022. Ora, a soli quattro anni di distanza, Van Gogh stabilisce una nuova soglia, confermando il fascino di un artista la cui produzione degli ultimi mesi di vita continua a esercitare un'attrazione eccezionale sui grandi collezionisti internazionali. (di Paolo Martini)