Venezia è Donna, Diane von Fürstenberg reinventa la Serenissima

Otto volti femminili per raccontare una città resiliente e visionaria: tra libro, installazione e memoria storica, la stilista celebra la città come archetipo di bellezza e ingegno alla Biennale

Venezia diventa Donna. Una creatura simbolica, forte e seducente, che attraversa i secoli con grazia e ingegno. È questa la visione che Diane von Fürstenberg, celebre stilista e icona femminile di fama internazionale, ha scelto di raccontare in "Serenissima. Soluzione & Seduzione", il volume edito da Marsilio Arte in occasione della Biennale Architettura 2025.

Invitata dal curatore della 19/a Mostra Internazionale d'Architettura Carlo Ratti, von Fürstenberg porta nella Biennale un'interpretazione personale e intensa della città lagunare, concepita come un archetipo femminile che unisce forza e bellezza, resilienza e creatività. Un progetto che si fa libro, installazione artistica e riflessione culturale sul ruolo storico e simbolico di Venezia, da sempre crocevia di scambi, innovazione e visioni.

"Venezia è la prima vera start-up della storia", scrive von Fürstenberg, "un essere straordinario, simbolo assoluto di femminilità, eleganza e intelligenza. È la Donna che avrei voluto essere".

Il cuore del progetto prende forma attraverso otto grandi bandiere realizzate dall'artista Konstantin Kakanias, esposte lungo il viale del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale. Le immagini raffigurano le otto incarnazioni della Venezia-Donna: Architetta, Ingegnera Marittima, Mercante, Finanziera, Musa, Diplomatica, Giudice e Madre della Repubblica. Otto volti che celebrano l'anima poliedrica della città, tra passato e futuro. Questa narrazione visiva trova ulteriore profondità nel libro, arricchito dalla penna della storica Tiziana Plebani, che dà voce alla Serenissima in prima persona. Ne emerge un racconto intimo, poetico e allo stesso tempo politico, che intreccia storia urbana, genere e identità.

Il volume, già disponibile nei bookshop della Biennale e nei punti vendita Marsilio Arte a Venezia, sarà in libreria dal 23 maggio. La presentazione rientra nel progetto La Libreria, bookshop ufficiale della Biennale Architettura 2025, disegnato da Diller Scofidio + Renfro in collaborazione con Schlaich Bergermann Partner, Transsolar e von Fürstenberg stessa. Una struttura leggera e aperta, che accoglie i visitatori appena fuori dall’area dei Giardini, nell'ambito della sezione Venice as a Living Lab.

Con "Serenissima. Soluzione & Seduzione", Diane von Fürstenberg firma un omaggio appassionato a Venezia, città che continua a ispirare artisti, architetti, stilisti e storici. Un atto d'amore che unisce mondi diversi e ne fa scaturire una nuova, potente immagine della città: quella di una Donna che resiste, innova e incanta.

