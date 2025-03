Venezia, incontro arte e letteratura l'8 marzo: Hilton e Delmas a finissage mostra Breton

In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’Associazione Rosam presenta il finissage della mostra "Seven Skies for Venice" di Anna Peter Breton. L'evento fissato l’8 marzo alle ore 17 presso la Magazzino Gallery di Palazzo Contarini Polignac a Venezia, prevede un incontro tra arte e letteratura con le autrici internazionali Lisa Hilton e Bénédicte Delmas, moderato dalla critica d’arte Roberta Semeraro.

Lisa Hilton presenterà Elizabeth: Renaissance Prince, un ritratto innovativo di Elisabetta I, mentre Bénédicte Delmas introdurrà Jeanne, la rebelle de Dieu, storia di una donna che lotta per la propria indipendenza nella Francia del ‘500.

I due libri, spiegano gli organizzatori, pur appartenendo a contesti e generi differenti, esplorano tematiche affini, storia, potere, indipendenza e spiritualità, creando un ponte ideale con le suggestioni evocate dai dipinti di Anna Peter Breton e offrendo una riflessione sulla figura femminile e il suo impatto nella cultura e nel tempo. Questo evento rientra nel palinsesto ufficiale di Marzo Donna, patrocinato dal Comune di Venezia, e vuole celebrare il talento femminile in tutte le sue forme