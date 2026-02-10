Da domani pomeriggio aperta la camera ardente all'Arciconfraternita dei Siciliani di Santa Maria Odigitria
I funerali del fisico Antonino Zichichi, scomparso nella notte di lunedì 9 febbraio all'età di 96 anni, si terranno venerdì 13 febbraio, alle ore 16, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma. Lo comunica la famiglia dello scienziato.
La camera ardente sarà aperta da domani nella sede dell'Arciconfraternita dei Siciliani di Santa Maria Odigitria, in via del Tritone 82, dalle 15 alle 19.30; giovedì dalle 10 alle 19.30 e venerdì dalle 10 alle 14.